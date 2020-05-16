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'500 bin öğretmenimize farklı alanlarda eğitim vereceğiz'

Selçuk, "Eylüle kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz. Bu tarihi bir olay, 500 bin öğretmenin böyle bir eğitime geliyor olmasını önemsiyorum. Öğretmenlerimiz ne kadar yetkin olursa, bizim çocuklarımız dünyayla o kadar kolay yarışabilir." açıklamasında bulundu.
 16 Mayıs 2020 15:05
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'500 bin öğretmenimize farklı alanlarda eğitim vereceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yaptığı sırada öğretmenlerin kaldırdığı dövizlerde yazılı olan "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" mesajları karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Düzce'deki eğitimciler ve ailelerinin evine konuk oldu.

Rize'den başlayan Sakarya, Mersin, Hakkari, Çorum, Bartın, Edirne, Muş ve Çanakkale ile devam eden program, son olarak Düzce'de gerçekleştirildi.

Dijital ortamda 10'uncusu gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yapan Bakan Selçuk, kendisini duygulandıran sürprizle karşılaştı.

Düzce'deki eğitimcilerle yapılan buluşmanın ardından Bakan Selçuk, öz çekim yapmak için ekrana sırtını döndüğünde tüm öğretmenler "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" yazan dövizleri kaldırdı.

- "Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok"

Çok duygulandığını ifade eden Bakan Selçuk, "Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok. Bütün emekleriniz çocuklarımız için, bütün çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin." ifadesini kullandı.

Diğer illerde olduğu gibi Düzce'deki öğretmenler de uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini Bakan Selçuk ile paylaştı ve bu süreçte başarısı artan öğrenciler olduğunu, okulun kendileri için gerçekten ne ifade ettiğini sorgulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde bir yandan öğrencileriyle canlı dersler bir yandan her akşam uzman isimlerle gerçekleştirilen webinarlarla kendileri için eğitimler gerçekleştirdiklerini, bu arada velileri de hiç ihmal etmediklerini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Leyla Yılmaz, uzaktan eğitime her ne kadar zor bir süreç olsa da EBA sayesinde hızla adapte olduklarını ifade ederek, internet olanağı olmayan öğrencilerin evlerine materyalleri elden ulaştırdıklarını anlattı.

Meslekte 19 yıldır görev yapan matematik öğretmeni Emine Okudan da "Matematiği oturarak anlatacağım hiç aklıma gelmezdi." ifadesini kullandı.

"Ziya öğretmenim eğitimimiz yarıda kalmadı. 23 Nisan'da da çok eğlendik." diyen bir öğrenciye ise Bakan Selçuk, "Onların hepsi bizim hediyemiz. Biz sizin için çalışıyoruz. Siz daha güzel günler göresiniz." diyerek yanıt verdi.

Öğretmen Baki Yazıcıoğlu bir öğrencisinin "Bakan daha çok kişiye ulaşabilir, sokak hayvanları için herkesin kapısına bir kap su ve yemek koymasını söyleyebilir mi?" şeklindeki talebini iletti. Bunun üzerine Bakan Selçuk da "Bu isteği ortaya koyan öğrencimizi benim için öpün. İnşallah onun gibi sadece kendi egosuna değil bütün tabiata, bütün hayvanlara karşı saygısı, sevgisi, hürmeti olan çocuklar yetiştirebilmek için gayretimiz var." dedi.

- "Eylüle kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz"

Bakan Selçuk, öğretmenlerin soruları üzerine, 18 Mayıs'ta başlayacak öğretmen eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Selçuk, "Eylüle kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz. Bu tarihi bir olay, 500 bin öğretmenin böyle bir eğitime geliyor olmasını önemsiyorum. Öğretmenlerimiz ne kadar yetkin olursa, bizim çocuklarımız dünyayla o kadar kolay yarışabilir." açıklamasında bulundu.

Buluşmaya, müzik öğretmeni Ebru Seyok da seslendirdiği "Galib'in Şarkısı" adlı Azerice eserle renk kattı.
Anadolu Ajansı
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