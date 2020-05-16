Liseli İrem, 45 gün sonra bulundu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer (15) bulundu.
|16 Mayıs 2020 15:31
|Yazdır
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer (15) bulundu.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer'i, 45 gün sonra Osmaniye Merkez'de buldu.
İrem'i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem'i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu.
Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
16 Mayıs 2020 16:09
|Hakkari Valisi Akbıyık'ın acı günü
16 Mayıs 2020 16:00
|'Soyunma odaları en büyük risk kaynaklarından biri'
16 Mayıs 2020 15:35
|Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, 'Pişman değilim' dedi
16 Mayıs 2020 15:21
|Kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku
16 Mayıs 2020 15:16
|Uzmanından yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstüne egzersiz önerisi
16 Mayıs 2020 14:38
|Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi
16 Mayıs 2020 13:59
|Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım
16 Mayıs 2020 13:12
|Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
16 Mayıs 2020 13:01
|Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü
16 Mayıs 2020 12:51