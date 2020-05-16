Testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte
|16 Mayıs 2020 15:46
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Malatya Sağlık Müdürlüğü tarafından kuaför ve güzellik merkezleri çalışanlarına yapılan korona virüs testinde enfekte olduğu belirlenen 3 berberden birinin Hekimhan ilçesinde olduğu öğrenilirken, berber ile temasta eden müşteriler ise sağlık ekipleri tarafından yakın takibe alındı.
Kontrolü normalleşme süreci ile birlikte geçtiğimiz Pazartesi günü alınan tedbirler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da kuaförler ve güzellik merkezleri hizmete başladı. Bu kapsamda Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bu işyerlerinde çalışan personele Covid-19 testi yaptı. Testler sırasında hiçbir septomu olmayan 3 berberde testler pozitif çıkarken, çalıştıkları berberlerde tedbir amaçlı kapatıldı.
Korona virüse yakalanan berberlerden biri ise Hekimhan ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezinde bir berberde çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu şahsın testinin pozitif çıkması ile Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İlçe de Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekipleri testi pozitif çıkan berber ile bu süreçte temas halinde olan herkesi belirledi. Berberde tıraş olan müşterilerle iletişime geçen ekipler, 14 gün boyunca evden çıkılmaması ve olası bir rahatsızlıkta kendileri ile iletişime geçilmesini istedi.
İlçedeki kuaför de tedbir amaçlı kapatılırken, yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, çıkılması halinde ise maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarısını yaptı.
Öte yandan vatandaşlar, Hekimhan'da asbestli toprak yoğunluğu nedeniyle Akciğer hastalığının yüksek olduğunu söyledi.
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