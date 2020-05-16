OGM yeniden yaş sınır koydu
|16 Mayıs 2020 20:52
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Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl yayımladığı 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım ilanında yer alan "36 yaşından gün almamış olma şartına" yer vermişti. Genel Müdürlük, daha sonra bu şartı kaldırdığını duyurmuştu.
Orman Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 122 kişilik bir ilan yayımladı. Ancak bu ilanda, bir kez daha geçen yıl kaldırılan şarta yer verildi. Hukuki ihtilaflar oluşmaması adına bu şartın yeniden kaldırılması uygun olacaktır.
İŞTE İLANDA YER ALAN ÖZEL ŞARTLAR
1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek
Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
- C sınıfı ehliyete sahip olmak,
- Cinsiyeti Erkek olmak,
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