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Hakkari Valisi Akbıyık'ın acı günü

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kayınpederi Nazım Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vali Akbıyık'ın da katılımı ile Şahin'in cenazesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi.
 16 Mayıs 2020 16:00
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Hakkari Valisi Akbıyık'ın acı günü

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kayınpederi Nazım Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vali Akbıyık'ın da katılımı ile Şahin'in cenazesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi.

Malatyalı olan Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın 89 yaşındaki kayınpederi Nazım Şahin, tedavi gördüğü Şanlıurfa'da vefat etti. Acı haberin ardından Hakkari'den Malatya'ya gelen Vali Akbıyık'ında katılımı ile Şahin'in cenazesi Doğanşehir ilçe mezarlığında defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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