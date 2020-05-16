THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
|16 Mayıs 2020 16:09
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Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.
Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
️Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 16, 2020
19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere; Samsun'a uçuyoruz.
Bu #TarihiYolculuk'ta yerinizi almak için siz de aşağıdaki linkten hatıra biletinizi alabilirsiniz.
🔎https://t.co/bvrwIPI3Vd#TürkHavaYolları pic.twitter.com/FQqMfMczZ9
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