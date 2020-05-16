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Yoğun bakımda koronavirüsle fedakarca mücadele

Koronavirüs ile mücadelenin ön safında yer alan sağlık çalışanları bu mücadeleye yeni zaferler ekleyebilmek adına canla başla çalışıyor.
 16 Mayıs 2020 16:26
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Yoğun bakımda koronavirüsle fedakarca mücadele

Koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele ediyorlar. Aylardır ailesinden uzak kalan da var, evinin kapısından giremeyen de. Tek dilekleri hastalarının bir an önce sağlıklarına kavuşması. Onlar koronavirüs hastalarını iyileştirmek için canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları. Demirören Haber Ajansı (DHA) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi sürecini takip etti.

10 BİN 364 HASTA MUAYENE EDİLDİ

11 Mart tarihindeki ilk vakanın ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi de olası koronavirüs hastalarına karşı tüm hazırlıkları tamamladı. Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından hastaneye başvuran ve koronavirüs teşhisi konulan kişiler tedavi edilmeye başlandı. Hastanede bu süreçte toplam 10 bin 364 kişi muayene edildi, 2 bin 133 hasta ise yatarak tedavi gördü. Bin 793 kişi taburcu edilirken şu an hastalardan 33'ü yoğun bakımda bulunuyor.

DHA
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