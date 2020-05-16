'İşten atılan tekniker Genel Müdürü'ne saldırdı' haberi yalanlandı
|16 Mayıs 2020 16:31
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden, "Isten atılan tekniker DT Genel Muduru'ne saldırdı" şeklinde basında yer alan haberin gercegi yansıtmadığı, ilgililer hakkında Cumhuriyet Bassavcılıgına suc duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden, bir gazetede yer alan "Isten atılan tekniker DT Genel Muduru'ne saldırdı" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde mahkemenin goreve iade kararı verdigi ve uygulanmadıgı iddiasıyla saldırıda bulunuldugunun belirtildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Ancak haberde adı gecenin acmıs oldugu davada, mahkemece verilen ve uygulanması gereken herhangi bir karar olmadıgından haber gercegi yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Haberde ayrıca ilgilinin avukatı tarafından sebepsiz yere isten cıkarıldıgı yonundeki iddiaların da gercegi yansıtmadığı belirtilen açıklamada, konu mahkemeye intikal ettiginden gerekli cevapların ilgili mahkemeye arz edildiği vurgulandı.
- "Cumhuriyet Bassavcılıgına suc duyurusunda bulunulacaktır"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerek haberde gercegi yansıtmayan iddiaların gerekse avukatın acıklaması bir butun olarak degerlendirildiginde, haberin acıkca hukuka aykırı ve Turk Ceza Kanunu'nda suc olan eylemleri mesrulastırmaya yonelik oldugu, ayrıca sozlesmesi yenilenmeyen diger personelleri de suc islemeye tahrik edecek mahiyette oldugu gorulmektedir. Bu konuda ilgililer hakkında Cumhuriyet Bassavcılıgına suc duyurusunda bulunulacaktır.
Yeterli arastırma yapmaksızın, kulaktan duyma bilgilerle masa basında yapıldıgı daha ilk bakısta anlasılan bu tarz haberlerin, ulkemizin en onemli sanat kurumlarından biri olan Devlet Tiyatroları Genel Mudurlugunun ust duzey yoneticisine yapılan bu cirkin saldırıyı adeta mesrulastırması ve sanat kurumlarını kucuk dusurmeye calısması da dusundurucudur. Yanlıs algı olusturmaya yonelik bu tarz haberlerin yapılmasını siddetle kınıyor ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."
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