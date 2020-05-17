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Adalet Bakanlığı: Tüm Muvafakatları PGM verecek

Adalet Bakanlığı, kurumlar arası nakillerde tüm unvanlar için muvafakatların, Personel Genel Müdürlüğünce verileceğini duyurdu.
 17 Mayıs 2020 15:51
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Adalet Bakanlığı: Tüm Muvafakatları PGM verecek

Adalet Bakanlığı, 7/1/2020 tarihli yazılarında, öğretmenler için kurumlar arası muvafakat taleplerinin adalet komisyonlarınca verilebileceğini belirtmişti.

Bakanlık, 7/5/2020 tarihinde yeni bir yazı yayımladı. Bu yeni yazıya göre, kurumlar arası nakillerde öğretmen dahil tüm unvanlar için muvafakatların, Personel Genel Müdürlüğünce verileceği belirtildi

Memurlar.Net - Özel

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