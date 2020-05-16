'Vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs sürecinde kendi deneyimlerini ve alınan tedbirleri anlattı. Salgın sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Vali Bilgin, kentte koronavirüsten ölen 28 kişiden 10'unda D vitamini eksikliği olduğunu söyledi. Vali Bilgin, bu konuda vatandaşların mutlaka hem kendileri hem de çocuklarının D vitamini alması gerektiğini belirtti.

'27 GÜN SEVDİKLERİNİZDEN VE HERKESTEN AYRI BİR ODADA YAŞIYORSUNUZ'

Kendisinin hastalığa yakalanıp antikor oluşturmasına rağmen hala çok sıkı tedbirler alarak dışarı çıktığını ve işe gittiğini söyleyen Vali Bilgin şunları söyledi:

"Ben hastalığa yakalandım, antikor oluşturdum. Normal yakalanmayan bir insana göre yakalanma riskim daha az olmasına rağmen her gün mutlaka maskemi takıyorum ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorum. Çünkü bu işin bir psikolojik tarafı var. Normalde 14 günlük karantina sürecinin yanında 27 gün sevdiklerinizden ve herkesten ayrı bir şekilde bir odada yaşıyorsunuz ve asla insanlarla temas kuramıyorsunuz. İnsan biliyorsunuz sosyal bir varlık. Ama 27 gün evinizin bir odasında hiç temas kurmadan bunu yaşamanız bile bu bir travma oluyor. Dolayısıyla bu çok zor bir şey."

'HASTALIĞIN YÜZDE 70'İNİ PSİKOLOJİK BOYUT OLUŞTURUYOR'

Vali Bilgin, bazı arkadaşlarının evde çok sıkıldığını söylediğini belirterek, "Niye sıkılıyorsunuz ki? Hasta değilsiniz ve hasta olmamak için evde duruyorsunuz. Bu güzel bir şey. Hastalığa yakalanırsanız şu anda yaşadığınız sıkıntının en az 10 katını yaşayacaksınız. Bence hastalığın psikolojik tarafı hastalığın yüzde 70'ini oluşturuyor. Yüzde 30'u ise biyolojik sorun. Çünkü bir aslında gripten çok farklı bir şey değil yaşadığınız. Ama virüs olarak sıkıntılı bir virüs olduğu için akciğerlerinizde sıkıntı yaratabiliyor. Zatürre oluşturabiliyor. Devletimizin almış olduğu kararlara lütfen uyalım" dedi.

'ÖLEN HASTALARIN 10'UNDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VAR'

Havaların ısınmasıyla birlikte insanların rehavete kapılmaması gerektiğini de dile getiren Vali Bilgin, alınması gereken önlemlere de değindi. Özellikle yürüyüş yapmanın faydası olduğunu dile getiren Vali Bilgin, kentte virüsten vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği olduğuna vurgu yaptı. Bilgin, "Bu hastalığa karşı en büyük önleminiz yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş ve sigara içmemek. Yürüyorsanız bu hastalıkla ilgili kesinlikle 10-0 öndesiniz ve sigara içmeyin. Bir de benim gördüğüm D vitamini eksikliği var. Ölen 28 hastamızın 10'unda D vitamini eksikliği tespit edildi. Dolayısıyla D vitamini eksikliği Türk milletinde önemli bir sorun ve burada D vitamini alarak, güneşte çok çok duralım. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Lütfen çocuklarımıza D vitamini verelim, kendimiz D vitamini alalım ve bol bol güneşte duralım. Balkonumuz yoksa bile evin penceresine çıkalım, orada ellerimizi açarak güneşlenelim" diye konuştu.