'Yakınımın evinde kaldım' dedi ama cezadan kurtulamadı
|16 Mayıs 2020 16:58
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Koronavirüs ile mücadele programı kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir berber, "Yakınımın evinde kaldım" dedi. Berbere 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetleme noktasında durdurulan ön camında kurşun deliği olduğu görülen bir otomobil durduruldu. Sürücü Sinan Barut, ehliyet ve kimliğini ibraz ederken, aracın kiralık olduğunu, ön camındaki kurşun izine benzer delik ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.
Barut, sokağa çıkma izni bulunmadığını, verilecek cezayı ödeyeceğini belirtirken, "Çok çalıştık. Eve gitmeye üşendim. Gece bir yakınımın evinde kaldım. Şimdi eve giderken yakalandım" dedi. Sinan Barut'a Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası makbuzu kesildi.
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