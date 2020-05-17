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Sözleşmeli sosyal çalışmacı da ödenekten yararlanır

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli sosyal çalışmacıların da, mahkemelere atanması ve 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
 17 Mayıs 2020 00:07
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Sözleşmeli sosyal çalışmacı da ödenekten yararlanır

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 33/2 fıkrası hükmü gereğince, mahkeme atanan ve kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan SHÇEK Kurumunda görevli sosyal çalışmacılara, brüt aylık tutarlarının %50'si tutarında ödenek verilmektedir.

Ancak bu ödenek kurumda çalışan sözleşmeli personele verilmemiştir. Aşağıda yer verilen ve Bölge İdare Mahkemesince onaylanan karara göre, sözleşmeli sosyal çalışmacıya da ödenek verilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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