Sözleşmeli sosyal çalışmacı da ödenekten yararlanır
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli sosyal çalışmacıların da, mahkemelere atanması ve 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
|17 Mayıs 2020 00:07
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5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 33/2 fıkrası hükmü gereğince, mahkeme atanan ve kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan SHÇEK Kurumunda görevli sosyal çalışmacılara, brüt aylık tutarlarının %50'si tutarında ödenek verilmektedir.
Ancak bu ödenek kurumda çalışan sözleşmeli personele verilmemiştir. Aşağıda yer verilen ve Bölge İdare Mahkemesince onaylanan karara göre, sözleşmeli sosyal çalışmacıya da ödenek verilmesi gerekmektedir.
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