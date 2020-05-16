Kırıkkale'de tesis kuruldu, ayda 45 milyon maske üretilecek
|16 Mayıs 2020 17:08
|Yazdır
Oktay, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak, salgını en kısa sürede ve en az kayıpla atlatmak için gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldıklarını vurguladı.
Covid-19 salgınının yayılımını önlemek için gereksiz yere sokağa çıkılmamasının, zorunlu olarak çıkılması gerekiyorsa da sosyal mesafe kuralına uyulmasının ve maske kullanılmasının önemine işaret eden Oktay, "Bu süreçte dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak görülen bazı devletlerin sağlık sistemlerinin ne kadar yetersiz kaldığına, kişisel koruyucu ekipmanlarının tükenmesi sebebiyle neredeyse maske savaşı yapacak noktaya geldiklerine şahit olduk. Böyle bir dönemde Türkiye yurt içindeki ihtiyacın karşılanmasının yanında birçok ülkeye de maske, tulum ve yüz koruyucu ekipmanlar üreterek gönderdi" dedi.
"Mücadelemizi her alanda başarıyla sürdürüyoruz"
Oktay, sağlıktan gıdaya kadar hiçbir alanda ve üründe arz sıkıntısının olmadığının altını çizerek "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgınla mücadelemizi her alanda başarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar aldığımız tedbirler sayesinde ne kişisel koruyucu ekipmanların ne de gıda ürünlerinin temininde sıkıntı yaşadık. Bu süreci gün gün, hafta hafta yaptığımız planlamalar, her türlü senaryoya yönelik aldığımız ve almaya devam ettiğimiz tedbirlerle yönetiyoruz" dedi.
Cerrahi maskeler yerli imkanlarla üretilecek
Bu tedbirler kapsamında, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi binasında maske üretim tesisi kurulduğunu açıklayan Oktay, şöyle konuştu:
"Türkiye sağlık ürünleri üretimi alanında ciddi bir altyapıya ve tecrübeye sahip. Tamamen yerli imkanlarla ülkemizde üretilen cerrahi maske alanında salgın öncesi kapasitenin katbekat üzerine çıkmış durumdayız. Kırıkkale'de faaliyete geçen tesisle birlikte maske arzına önemli katkı sağlıyor olacağız. Tesiste kullanılacak makineler için gerekli bütçe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca karşılandı. Makineler ise gurur vesilesi bir kurumumuz olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından ücretsiz sağlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesindeki katkılarından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızın yanı sıra Kırıkkale Valiliğine teşekkür ediyorum."
"Günlük 1,5 milyon maske üretilecek"
Oktay, halk eğitim merkezi tarafından eğitilen kursiyerlerin de maske üretim sürecinde yer alacağını belirterek "Bu hafta faaliyete başlayan ve tam kapasiteyle çalışan tesiste günlük 1,5 milyon, aylık 45 milyon cerrahi maske üretilecek" bilgisini paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PTTBank'tan aracısız EFT dönemi
16 Mayıs 2020 17:28
|'10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık'
16 Mayıs 2020 10:36
|Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
16 Mayıs 2020 00:12
|Kovid-19 sonrasında ulaşımda hibrit araçların öne çıkması bekleniyor
15 Mayıs 2020 12:04
|Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
15 Mayıs 2020 11:18
|15-20 yaş arası gençler bugün sokağa çıkıyor
15 Mayıs 2020 11:08
|YHT seferleri bayram sonrası başlıyor
15 Mayıs 2020 10:13
|Çanakkale Köprüsü'nde son ayak tamam
15 Mayıs 2020 06:40
|Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin
14 Mayıs 2020 21:29
|Salgın döneminde satışları patlayan iki ürün
14 Mayıs 2020 11:13