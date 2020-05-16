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Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor

Türkiye hafta sonuna sıcak havanın etkisi altında girdi. Birçok ilde mayıs ayının sıcaklık rekoru kırıldı. Muğla'da ve Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı.
 16 Mayıs 2020 17:23
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Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini gösterdi. Mayıs ayının ortasında bazı illerde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Muğla'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Ege'nin incisi İzmir de sıcak günler yaşıyor. İzmir'de mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Antalya da sıcaktan kavruldu. Hava sıcaklığı 1945 yılında 38,7 derece olarak ölçüldü. 75 yıl sonra ise bu sıcaklık rekor seviyeye ulaştı, termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Adana'da da aynı tablo vardı. Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor. Termometreler şimdiden 40 derecenin üzerini gösteriyor.

Megaşehir İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceyi aştı. Sıcak havadan etkilenenler ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan polisler, temizlik görevlileri ve kargo çalışanları oldu.

Edirne'de de hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bursa'da da bunaltıcı sıcak hakimdi. Ordu'da bu kez sokaklar sıcak hava sebebiyle boş kaldı.

Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava Tokat'ta asfaltı eritti. Sıcak hava dalgasının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

TRT
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