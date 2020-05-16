1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'den umut verici aşı haberi

Corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den aşı konusunda umut verici bir açıklama geldi.
 16 Mayıs 2020 17:34
Yazdır
Çin'den umut verici aşı haberi

Çinli yetkililer ikinci aşama testlerin temmuz ayında tamamlanacağını ve klinik denemelere geçileceğini duyrudu.

Kaynak: NTV
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'de savaş uçağı düştü
15 Mayıs 2020 22:59		 ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci virüs dalgası
15 Mayıs 2020 22:31
DSÖ'den Avrupa'ya uyarı: Daha ölümcül ikinci dalgaya hazırlıklı olun
15 Mayıs 2020 21:45		 DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez
15 Mayıs 2020 15:08
Hollanda'da tedavisine son verildi, Türkiye'ye gönderildi
14 Mayıs 2020 18:25		 Rusya'da koronavirüse yakalanan iki bakan iyileşti
14 Mayıs 2020 16:41
İngiltere'de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi
14 Mayıs 2020 16:16		 Trump'ın övdüğü test kiti hatalı sonuçlar vermiş
14 Mayıs 2020 15:59
DSÖ: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
14 Mayıs 2020 13:45		 BM, Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
14 Mayıs 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Vatandaşları tedirgin etmişti! Ne olduğu ortaya çıktı18:00 - Adıyaman eski il milli eğitim müdürü hayatını kaybetti17:55 - Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek17:43 - Kızını döverek öldüren baba, cezaevinde intihar etti17:39 - 74 yaşında koronavirüsü ikinci kez yendi17:34 - Çin'den umut verici aşı haberi17:28 - PTTBank'tan aracısız EFT dönemi17:23 - Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor17:18 - Gıdada tağşişe ağır ceza geliyor17:13 - Koronavirüsü yenen doktor: Ölümlere şahit oldum
17:08 - Kırıkkale'de tesis kuruldu, ayda 45 milyon maske üretilecek17:03 - Sürücü kursları kapılarını açmaya hazırlanıyor16:58 - 'Yakınımın evinde kaldım' dedi ama cezadan kurtulamadı16:52 - 'Vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var'16:46 - Başsavcı'dan kan bağışı kampanyasına destek16:41 - Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor16:36 - Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım16:31 - 'İşten atılan tekniker Genel Müdürü'ne saldırdı' haberi yalanlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Haziranda dersbaşı yapılacak
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar korkudan ekmeği yıkayacak duruma geldi
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
sen böylesin işte 4
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 3
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 2
petunya 2
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam