Çin'den umut verici aşı haberi

BİLİM KURULU ÜYESİ: İNSANLAR KORKUDAN EKMEĞİ YIKAYACAK DURUMA GELDİ Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, korona virüs konusunda basın yayın organlarının bir haber bombardımanı yaptığını ifade ederek, "O kadar çok abartıldı ki insanlar ekmeği yıkayacak duruma geldiler." Dünya Sağlık Örgütü grip gibi bunun kalıcı olacağını söyledi ben bu görüşte değilim. Farklı bir etken olmazsa eski haline dönüşür diye düşünüyorum. Çok fazla endişeye gerek yok diye düşünüyorum