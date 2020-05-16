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PTTBank'tan aracısız EFT dönemi

Merkez Bankası EFT sistemine giren PTTBank hesaplarından doğrudan EFT işlemleri gerçekleştirilebilecek.
 16 Mayıs 2020 17:28
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PTTBank'tan aracısız EFT dönemi

PTTBANK'TA ARACISIZ EFT DÖNEMİ

Merkez Bankası EFT sistemine giren PTTBank hesaplarından doğrudan EFT işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Türkiye'nin en büyük finansal altyapılarından birini müşterileri ile buluşturan PTTBank, 5 bine yakın iş yeri, 4 bine yakın ATM, 8,6 milyon banka ve ön ödemeli kart ile hizmet verdiği bankacılık alanında yeni bir adım attı. Müşterilerinin her türlü finansal hizmet ihtiyacını PTT'nin 180 yıllık tecrübe ve güvencesiyle karşılayan PTTBank'a, Merkez Bankası tarafından EFT kodu tahsis edildi. Müşteriler, PTTBank ile karşılıklı EFT işlemlerini PTTBank hesaplarından, doğrudan gerçekleştirebilecek.

Havale, PTTBank hesabı (posta çeki), efektif işlemler gibi asli hizmetlerin yanı sıra banka ve kurumlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında kredi verme, maaş ve yardım ödemeleri, tahsilat, e-Devlet şifre vb. birçok hizmeti müşterilerine sunan PTTBank'ta yeni sistem, Türkiye Bankalar Birliği ile Merkez Bankası teknik entegrasyon işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlayacak.

Memurlar.Net
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