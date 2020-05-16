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Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Genel Atama Döneminde bölgeler arası yapılan yer değişikliğinde tayini çıkan personelin ilişiğinin ikinci bir emre kadar kesilmemesini istedi
 16 Mayıs 2020 17:55
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Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, başkomiser ve daha alt rütbedeki personelin bölgeler arası yapılan yer değişikliği sonuçlarını dün açıkladı.

Genel Müdürlükten ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda "Koronavirüs salgınına yönelik ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle, önümüzdeki süreçteki gelişmeler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda, verilecek ikinci bir talimata kadar ataması yapılan personelin ilişikleri kesilmeyecektir." denildi.

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