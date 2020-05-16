Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Genel Atama Döneminde bölgeler arası yapılan yer değişikliğinde tayini çıkan personelin ilişiğinin ikinci bir emre kadar kesilmemesini istedi
|16 Mayıs 2020 17:55
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Emniyet Genel Müdürlüğü, başkomiser ve daha alt rütbedeki personelin bölgeler arası yapılan yer değişikliği sonuçlarını dün açıkladı.
Genel Müdürlükten ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda "Koronavirüs salgınına yönelik ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle, önümüzdeki süreçteki gelişmeler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda, verilecek ikinci bir talimata kadar ataması yapılan personelin ilişikleri kesilmeyecektir." denildi.
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