1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman eski il milli eğitim müdürü hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat son yolculuğuna uğurlandı.
 16 Mayıs 2020 18:00
Yazdır
Adıyaman eski il milli eğitim müdürü hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Adıyaman, Nevşehir ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü ve Azerbaycan Eğitim Müşaviri olarak görev alan Abdulgafur Büyükfırat, geçirdiği kalp krizi nedeni ile önce Osmaniye Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Büyükfırat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükfırat'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman'ın Samsat ilçesine getirildi.

Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Büyükfırat, defnedildi. Defin sırasında Samsat Belediyesi ekiplerince maske, şapka ve kolonya dağıtıldı.

Cenaze törenine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Osmaniye'nin Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, Abdulgafur Büyükfırat'ın yakınları, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye'den de çok sayıda yetkili ve sevenleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
74 yaşında koronavirüsü ikinci kez yendi
16 Mayıs 2020 17:39		 Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor
16 Mayıs 2020 17:23
Koronavirüsü yenen doktor: Ölümlere şahit oldum
16 Mayıs 2020 17:13		 'Yakınımın evinde kaldım' dedi ama cezadan kurtulamadı
16 Mayıs 2020 16:58
'Vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var'
16 Mayıs 2020 16:52		 THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
16 Mayıs 2020 16:09
Hakkari Valisi Akbıyık'ın acı günü
16 Mayıs 2020 16:00		 'Soyunma odaları en büyük risk kaynaklarından biri'
16 Mayıs 2020 15:35
Liseli İrem, 45 gün sonra bulundu
16 Mayıs 2020 15:31		 Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, 'Pişman değilim' dedi
16 Mayıs 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Vatandaşları tedirgin etmişti! Ne olduğu ortaya çıktı18:00 - Adıyaman eski il milli eğitim müdürü hayatını kaybetti17:55 - Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek17:43 - Kızını döverek öldüren baba, cezaevinde intihar etti17:39 - 74 yaşında koronavirüsü ikinci kez yendi17:34 - Çin'den umut verici aşı haberi17:28 - PTTBank'tan aracısız EFT dönemi17:23 - Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor17:18 - Gıdada tağşişe ağır ceza geliyor17:13 - Koronavirüsü yenen doktor: Ölümlere şahit oldum
17:08 - Kırıkkale'de tesis kuruldu, ayda 45 milyon maske üretilecek17:03 - Sürücü kursları kapılarını açmaya hazırlanıyor16:58 - 'Yakınımın evinde kaldım' dedi ama cezadan kurtulamadı16:52 - 'Vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var'16:46 - Başsavcı'dan kan bağışı kampanyasına destek16:41 - Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor16:36 - Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım16:31 - 'İşten atılan tekniker Genel Müdürü'ne saldırdı' haberi yalanlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Haziranda dersbaşı yapılacak
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar korkudan ekmeği yıkayacak duruma geldi
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 2
nekşflikş 3
keskin bıçak 1
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 1
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 3
bana kalırsa 1
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam