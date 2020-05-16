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Vatandaşları tedirgin etmişti! Ne olduğu ortaya çıktı

Antalya'da deniz üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen sarı tabakanın polen tozu olduğu bildirildi.
 16 Mayıs 2020 18:06
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Vatandaşları tedirgin etmişti! Ne olduğu ortaya çıktı

Antalya'da deniz üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen sarı tabakanın polen tozu olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakayla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü görevlilerinin, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi. Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır."
Anadolu Ajansı
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