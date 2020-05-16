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Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Dağları arasında bulunan Kırkmediven Şelaleleri, ilkbaharın gelişiyle eşsiz güzellik oluşturdu.
 16 Mayıs 2020 18:44
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Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri

Kültür, tarih ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Harami Deresi ve çok sayıda buzul gölün bulunduğu ilçede, coşkuyla akan dereler, rengarenk açan çiçekler ve otların arasında uçuşan kelebekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Gözeler köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Munzur Dağları arasında aynı vadi üzerinde dört farklı noktada yer alan Kırkmerdiven Şelaleleri de havanın iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle akmaya başladı.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülmeye değer güzellikler sunan şelaleler ve çevresi, yaban hayatı varlığı, bitki çeşitliliği ve mağaraları ile görenleri hayran bırakıyor.

Günibirlik geziler ya da uzun süreli kamp kurmak için şelalelerin bulunduğu vadiye giden doğaseverler, bazı zamanlarda bölgedeki ayı ve yaban keçileriyle doğal ortamında karşılaşarak farklı heyecan yaşıyor.

Doğa tutkunu Kadir Gezmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkmerdiven Şelaleleri'ne hayran kaldığını söyledi.

Ovacık'ın ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Gezmiş, "İlçe merkezinden araçla Gözeler köyüne geldik. Köyden sonra da 3 saat yürüyerek şelalelere ulaştık. Bir vadi üzerinde dört farklı noktada şelaleler akıyor. Burası doğa harikası bir yer. Boz ayılar ve yaban keçileriyle karşılaştık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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