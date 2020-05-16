Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in üniversiteyle ilişiği kesildi
|16 Mayıs 2020 19:06
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İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrosunda yer alan Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.
Üniversitenin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in, katıldığı televizyon programında, üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir." ifadesi kullanıldı.
PROF. DR. MUTTALİP KUTLUK ÖZGÜVEN'DEN TEPKİ ÇEKEN İFADELER
Bir televizyon programına katılan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.
Prof. Özgüven'in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: "Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım."İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama
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