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İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi

Mirkan adlı bir sosyal medya kullanıcısı karantina günlerinde yüzlerce site keşfettiğini belirterek, önemli olanlarını paylaştı.
 17 Mayıs 2020 00:05
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İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi

Mirkan adlı bir sosyal medya kullanıcısı "karantina günlerinde internetin sonuna geldim... artık yapacak bir şey kalmadı diyenler için keyifli ve faydalı vakit geçirilebilecek birkaç internet sitesi önereceğim" diye bazı siteler önerdi.
İşte o siteler:

1- buzdolabındaki ürünleri seçiyorsunuz, o ürünlerle hangi yemekleri yapabileceğinizi ve nasıl yapabileceğinizi söylüyor...

myfridgefood.com

2- herhangi bir futbol takımının oynanmış herhangi bir maçının 90 dakikasını izlemenizi ve indirmenizi sağlayan muazzam bir site...

http://livefootballvideo.com

3- siyah beyaz fotoğrafları renkli hale getiren bir site... ilginç ve eğlenceli sonuçlar ortaya çıkıyor

demos.algorithmia.com/colorize-photos/

4- filmlerde geçen sahnelerin ve mekanların hangi adreste olduğunu ve mekanlar hakkında detaylı bilgileri öğrenebiliyorsunuz...

http://movie-locations.com

5- herhangi bir internet sitesindeki uzun sayfaların, tek seferde ekran görüntüsünü almanızı sağlıyor

https://web-capture.net

6- sevdiğiniz 3 şarkıcıyı/grubu yazıyorsunuz buna göre yeni bir grup/şarkıcı tavsiyesi alıyorsunuz...

gnoosic.com

7- oynadığınız bütün oyunların müziklerini bu siteden indirebilirsiniz...

https://downloads.khinsider.com

8- dizi ve filmlerde gördüğünüz kıyafetlerin aynılarını satın alabileceğiniz bir site...

https://wornontv.net

9- giriş yaptıktan sonra telefonunuza gelen tüm bildirimleri bilgisayar ekranınızda görüntelemenizi sağlayan bir site...

pushbullet.com

10- hangi dizinin toplamda kaç saat sürdüğünü ya da tek bir sezonunun ne kadar sürdüğünü öğrenebileceğiniz internet sitesi...

https://tiii.me

11- dünyanın dört bir yanındaki onlarca yeri şehir kameralarından canlı izleyebilirsiniz...

https://skylinewebcams.com

12- gerçek olaylardan esinlendiği söylenen filmlerin tam olarak ne kadar gerçeği yansıttığını gösteren bir site...

informationisbeautiful.net/visualizations/based-on-a-true-true-story

13- aşırı eğlenceli bir site... dünya üzerinde tüm aksanlardan örnekler sunuyor özellikle ankara'yı dinleyin...

https://localingual.com/?ISO=TR

14- dünya haritasından herhangi bir yer seçiyorsunuz ve bu site size oradan tünel kazmaya başlarsanız dünyanın neresinden çıkacağınızı gösteriyor...

antipodesmap.com

15- vücudunuzla ilgili çok basit birkaç bilgi girdikten sonra size akciğerlerinizin ihtiyaç duyduğu günlük oksijen miktarı dahil birçok konuda bilgi veren bir site...

http://bbc.com/earth/story/the-making-of-me-and-you

16- kullandığınız sitelerin benzerlerini bulmanıza yarayan bir internet sitesi...

http://similarsites.com

17- nereye, kaç kişi ve ne zaman gideceğinizi yazdığınızda sizin için tatil planı yapan aşırı işlevli bir site...

https://inspirock.com

18- ruh halinizi seçiyorsunuz ve size ona göre film öneriyor...

https://agoodmovietowatch.com/mood

19- bu da beğendiğiniz filmlere göre size benzer filmler öneren bir site...

http://tastekid.com

20- aklınıza gelebilecek her şeyin nasıl tamir edilebileceğini anlatan aşırı yararlı bir site...

https://ifixit.com/Guide

21- salgın ile mücadele ettiğimiz nu günlerde çok faydalı olacak bir site... dünya üzerindeki her şehrin ve ilçelerinin hava kalitesini gösteren dünya haritası

https://waqi.info/#/c/41.04/29.14/13.1z

22- dünyayı gelecekte ne bekliyor, denizin kaç metre derinliğinde hangi canlı yaşar ve şirketler meslekler saatte ortalama kaç dolar kazanıyor gibi bilgiler sunan cidden eğlendiğim bi site

neal.fun

23- gerçek hikayeden uyarlanan filmler ile ilgili bilgiler içeren karakterlerin gerçek hayattaki resimleri,hayatları, hikayede ne gibi farklılıklar olduğuna dair bilgiler sunan bir site

https://historyvshollywood.com

24- coronavirus'ten dolayı gerçekleşemeyen uluslararası istanbul film festivali'nin filmlerini 30 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir site...

https://mubi.com/tr/istanbul

25- istediğin dünya şehirini seçiyorsun, o şehirden bir radyo kanalı açıp arabayla geziyorsun... evde bunalınca azer bülbül eşliğinde londra sokaklarında arabayla gezmenizi sağlayan bir site...

https://driveandlisten.herokuapp.com

26- canlıların doğal yaşam alanlarına konulan gizli kameralarla 24 saat boyunca filleri, aslanları, kuşları, balinaları ve daha birçok canlının hayatını canlı olarak izleyebileceğiniz bir site...

explore.org/livecams/currently-live/decorah-eagles

27- bu benim favorilerimden... dünya tarihindeki herhangi bir dönemi seçip o dönemle ilgili yapılmış tüm filmlerin listesine ulaşabildiğiniz bir site

vernonjohns.org/snuffy1186/movies.html

28- dünya üzerindeki insanların bölgelere göre ne kadar mutlu olduğunu gösteren bir site... adana ve mersili insanların üzgün olduğunu öğrendim bu siteden...

howisthe.world

29- fotoğraflarınızı rönesans resimlerine dönüştüren bir site...

ai-art.tokyo/en/

30- karantinada iş görecek bir site daha... bu site uzaktaki sevdiklerinizle aynı anda, aynı platform üzerinden istediğiniz filmi birlikte izlemenizi sağlıyor

kast.gg/#firstPage

31- youtube,instagram,twitter kullanıcılarının detaylı istatistiklerine erişebileciğiniz site.
youtube kullanıcılarının günlük,aylık ve yıllık görüntülenme,abone sayısı ve tahmini geliri gibi birçok verisine ulaşabilirsiniz

https://socialblade.com

32- örnek vermek gerekirse izlediğiniz filmde 100 dolara bir araba alınıyor... bu siteye girip 1920 yılındaki 100 doların şu an kaç dolara denk geldiğini hesaplayabilirsiniz... o zamanın parasının bu zamanki değerini hesaplayan bir site

https://in2013dollars.com

33- mutluluk,şiddet içerme,sürpriz son gibi 12 ayrı kategoride isteklerinizi belirtiyorsunuz bu sitede size en uygun kitapları öneriyor...

https://whichbook.net

34- tüm siteleri offline olarak kullanmanıza yarayan bir site... örneğin tüm wikipedia'yi indirip internet olmadan kullanabilirsiniz...

https://kiwix.org/en/

35- bir yere atom bombası ve türevi bombalar atılırsa etkisi ne kadar olurdu sorusuna yanıt veren site... iskeçe'ye atom bombası atılsa sonuçları ne olur diye düşünenler kaçırmasın...

outrider.org/nuclear-weapons/interactive/bomb-blast

36- spotify'da daha önce hiç dinlememiş şarkıları karışık olarak size öneriyor... bir şarkıyı ilk keşfeden olmanızı sağlayacak bir site

forgotify.com

37- meraklısı için inanılmaz bir site... joker'den titanik'e kadar dünya üzerinde yapılmış birçok filmin senaryolarını okuyabileceğiniz bir site

https://imsdb.com

38- evden çıkmadığımız bu dönemlerde işe yaratacak bir site daha... anasayfadaki insan vücudunda istediğiniz kasa tıklıyorsunuz ve size ı kas grubu için yapabileceğiniz tüm egzersizleri resimli olarak gösteriyor

https://musclewiki.org

39- konuşarak not almanızı veya yazı yazmanızı sağlayan aşırı kullanışlı ve pratik bir site...

https://dictation.io

40- dünya haritasını açıyor, istediğiniz detaylara ayarlıyorsunuz. sonra öğrenmek istediğiniz bölgede hangi yılda hangi savaşlar yaşanmış, nüfus nasıl değişmiş, hangi yönetimler hüküm sürmüş görebiliyorsunuz.
(site mobile uyumlu değil)

https://chronas.org

41- istanbul haritasında istediğiniz bölgeye tıklayıp o semtlerde kaydedilmiş tüm sesleri (sokak müzisyenleri, çalgılar vs) dinleyebileceğiniz bir site...

http://soundsslike.com

42- cia'ye ait bu sitede dünyadaki tüm ülkelerin demografik, ekonomik, coğrafi, tarihi ve bunlara ait istatistiki bilgileri içeren ve sürekli güncellenen bilgileri bulabilirsiniz...

https://cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tu.html

43- okumak istediğiniz yazıyı bu siteye kopyalayın neredeyse gözünüzü hiç kıpırdatmadan tek kelimeye odaklanarak okuyabiliyorsunuz. pdf gibi dosyalar da yüklenebiliyor. hızlı okuma için ideal.

http://readsy.co

44- odasını düzenlemek isteyenler için çok iyi bir dizayn sitesi... şu köşeye masa koysak nasıl durur diyorsanız bu site size 3 boyutlu şekilde gösteriyor... ayrıca ios ve android için uygulaması da var..

http://homestyler.com

45- tüm uygulama ve programların alternatiflerini bulmanızı sağlayan bir site... özellikle ücretli uygulamaların ücretsiz benzerlerini bulmayı sağlıyor

https://alternativeto.net

46- internette gördüğünüz bir içeriği, gereksiz yazı ve resimleri dahil etmeden yazdırabileceğiniz bir site...

printfriendly.com

47- bu site sizi google'ın 3 boyutlu haritasında random bir yere gönderiyor ve sokakları, caddeleri gezerek, yapılara bakarak dünyanın neresinde olduğunuzu tahmin etme oyunı oynuyorsunuz...

geoguessr.com

48- dünya üzerindeki iki şehri yaşam maliyetleri açısından karşılaştıran bir site... ortalama kira fiyatlarından mcdonalds fiyatlarına kadar tek tek inceleyebilirsiniz

numbeo.com/cost-of-living/comparison.jsp
Memurlar.Net
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