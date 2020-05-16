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Cumhurbaşkanlığı'na güven arttı

Andy-Ar'ın yaptığı araştırmada hükümetin koronavirüs dönemini başarılı bir şekilde yönettiği görüldü. Ankette, Cumhurbaşkanlığı'na güven yüzde 54,4 oranında.
 16 Mayıs 2020 19:45
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Cumhurbaşkanlığı'na güven arttı

Kamuoyu araştırma şirketi Andy Ar, Türkiye'deki koronavirüs algısıyla ilgili yapılan son anketi paylaştı...

Hedef kitle olarak 18 yaş ve üzerinden gerçekleştirilen ankette,

"V

irüse dair haberler takip ediliyor mu? Virüsün belirtilerinin neler olduğu biliniyor mu? Virüsten korunma konusundaki sosyal mesafe, hijyen vb. kurallar biliniyor mu? Virüsün bulaşmasından korkuluyor mu?"

gibi birçok sorunun cevabı arandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÜVEN ARTTI

Ankette dikkat çekici detay ise, muhalefet partilerin koronavirüs sürecinde hükümete karşı asılsız suçlamaları olmasına rağmen, güven oylarının Cumhurbaşkanlığı'na karşı yükselmiş olması oldu.

Ankete katılanlar hükümetin koronavirüs sürecinde başarılı bir politika izlediğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı'na güven oyunun yüzde 54 yükseldiği görüldü.
Memurlar.Net
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