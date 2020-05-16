İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline saldırı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin denetim sırasında uğradığı saldırıyı kınadı.

TOÇ BİR-SEN'den yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin görevlerini icra ederken saldırıya uğradığı ve şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Alo 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar neticesinde Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanına numune almak için giden denetim ekiplerinden A.C. ve B.G'nin dükkan sahibinin sözlü ve fiili şiddetine maruz kaldığı, dükkanın kepenkleri kapatılarak alıkonuldukları aktarılan açıklamada, polisin olay yerine gelmesiyle saldırının son bulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Esenyurt'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların gerekli cezayı almaları için konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaralanan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sofralarda bulunan her ürünün üretimden sofraya gelene kadarki her aşamasında bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının, gıda denetimlerini 7/24 çalışma esasları ile mesai mefhumu gözetmeden yürüttüğü vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen bu günlerde dahi çalışmaların aksatılmadan, ülke ve millet sevdasıyla yürütüldüğü anlatıldı.

Daha önce sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla ceza oranlarının kanunla arttırıldığı anımsatılan açıklamada, "Mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiparane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz." denildi.