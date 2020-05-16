1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Avukatlık Kanunun 2 maddesinin değiştirilmesine karşıyız'

"Bizler, çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız"- "TBB Başkanının, delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır"
 16 Mayıs 2020 21:14
Yazdır
'Avukatlık Kanunun 2 maddesinin değiştirilmesine karşıyız'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, "çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine" karşı olunduğunu bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun baroların yeniden yapılandırılması ve seçim sistemi konusunda görüşme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, 8 Mayıs'ta yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 baroya ayrı ayrı yazı yazılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Yönetim Kurulunun, baroların yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda hazırlanan açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baroların adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade eden bizler, çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız.

TBB Başkanının, delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline saldırı
16 Mayıs 2020 21:05		 Kargo firmaları, iade ürünleri 'kapalı' diyerek almıyorlar
16 Mayıs 2020 13:27
Adli Tatil Uygulaması kalkıyor mu?
15 Mayıs 2020 22:34		 Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği'nden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
14 Mayıs 2020 17:39
TBB Başkanı Feyzioğlu: Tüm barolar çoklu baro sistemine karşı
14 Mayıs 2020 17:06		 Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 30 eczacı, 40 eczane çalışanı korona pozitif
14 Mayıs 2020 15:46
Sağlık-Sen: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücret mağduriyeti giderilmeli
14 Mayıs 2020 11:48		 TEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'Eczacılar Günü' mesajı
14 Mayıs 2020 11:38
Sendikalardan ortak açıklama: Kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna kadar devam etsin
14 Mayıs 2020 10:35		 'Rakamlarla Tarım Sektörü' 2020 kitabı
14 Mayıs 2020 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı21:21 - Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı21:14 - 'Avukatlık Kanunun 2 maddesinin değiştirilmesine karşıyız'21:11 - Mersin Valisi, işine son verilen belediye işçini ziyaret etti21:05 - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline saldırı21:01 - Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti20:52 - OGM yeniden yaş sınır koydu19:58 - Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı19:45 - Cumhurbaşkanlığı'na güven arttı19:26 - Twitter'daki iki hesabın sahibine FETÖ'den dava açıldı
19:21 - Bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı19:16 - Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı19:11 - Üstü sıvayla kapatılmış 400 yıllık çiniler bulundu19:06 - Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in üniversiteyle ilişiği kesildi19:00 - Mersin Büyükşehir Belediye meclisinde sert tartışmalar18:50 - Çır Şelalesi ve yüzen adalarda Kovid-19 sessizliği18:44 - Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri18:38 - Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole' uyarısı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
Haziranda dersbaşı yapılacak
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar korkudan ekmeği yıkayacak duruma geldi
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pinhani 1
kısa çalışma ödeneği 1
vis a vis 1
saha 5
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 1
ömür dediğin 3
hasan tahsin 3
ceyhun yılmaz 2
ya olacağız ya öleceğiz 1
sen böylesin işte 4
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam