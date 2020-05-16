Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı fotoğrafını paylaştı.
|16 Mayıs 2020 21:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı fotoğrafını paylaştı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.
Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa...Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2020
Gözün arkada kalmasın...
Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor.
Rabbim makamını ali eylesin pic.twitter.com/KeypBfP7Zk
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