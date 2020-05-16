Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı
|16 Mayıs 2020 21:30
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Diyarbakır'da verilen mevlide katılan bir kişide korona virüs tespit edildi. Hastanın katıldığı mevlitte 36 kişiye korona virüs bulaştırdığı belirlendi. Korona virüs tespit edilen vatandaşlar hastanede karantina altına alındı.
Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde mevlit programı düzenlendi. Yemeğe katılanlardan biri, akşam saatlerinde baş ağrısı, ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Vatandaşın testlerinde korona virüs pozitif çıktı. Vatandaş tedavi altına alınırken, mevlide katılanlar tespit edilerek virüs testleri yapıldı.
Filyasyon ekiplerinin çalışması üzerine ilk hastanın temas ettiği 36 kişi de daha korona virüs tespit edildi.
Korona virüs testleri pozitif çıkan 37 kişi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.
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