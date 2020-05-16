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Van'daki Vefa ekipleri: Çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, olay öncesi yardım götürdüğü, karantina altındaki mahalleye bugün de yardımlar sürdü. Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kızılay ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle karantinadaki vatandaşlara yardım götürdü. Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak daha da ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
 16 Mayıs 2020 21:36
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Van'daki Vefa ekipleri: Çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, olay öncesi yardım götürdüğü, karantina altındaki mahalleye bugün de yardımlar sürdü. Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kızılay ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle karantinadaki vatandaşlara yardım götürdü. Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak daha da ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi, 9 Mayıs günü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahalledeki vatandaşlara iki gün önce yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, yolda PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli belediye personeli, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir (65) ile yolda aldıkları Kinyas Karalıoğlu şehit oldu, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı.

MAHALLEYE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri bugün yine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye geldi. Mahallenin girişinde jandarmanın nöbet tuttuğu alana gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti. Yardımları alan muhtar ve beraberindekiler ise evleri tek tek dolaşarak yardımları vatandaşlara teslim etti.

'BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ'

Van Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, pandemi sürecinde özellikle yasak kapsamına giren 65 yaş üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama adına ve bunun yanı sıra pandemi nedeniyle karantinaya alınan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama anlamında faaliyet gösteren bir grup olduğunu söyledi. Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren ve 13 ilçe ve bağlı mahallere hizmet verdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu menfur olayın yaşandığı günde arkadaşlarımız bu mahalleye yardım getirip döndükleri sırada bu olayı yaşadılar. Yine olayı yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımız da yanımızda. Şu bilinsin ki; bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak daha da ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağının bilinmesini isteriz."

'KORKMUYORUZ, BURADAYIZ'

Demir'in terör saldırısında şehit olduğu gün birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yaver Akgül ise o gün yaşadıklarını anlattı. Demir ile birlikte farklı araçlarda mahalleye geldiklerini anlatan Akgül, "Karantina köyünde Valiliğin ve Kızılay'ın gönderdiği kolileri getirdik. Bırakıp dönüş yolunda geçtiğimizde bizim aracımız daha hızlıydı ve onları geçtik. Onlar geri kaldı bizden. Biz şehir merkezine vardığımızda ise o menfur olayı öğrendik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şekilde korkutulacaksa korkmuyoruz, buradayız. Halkımızın yanındayız. Hiçbir amaçla biz buraya gelmedik. Sadece karantinada bulunan yaşlının, çocuğun gıdasını, çocuk bezini getirdik. Bu insani bir görevdi. Yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Kimsenin bizi bu yoldan döndürmeye gücü yetmeyecek. Biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HER YERDEYİZ OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise, "Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Her yere olduğu gibi, bütün köylerimize ulaştığımız gibi bugün de Eğribelen Mahallemizdeyiz. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanlarımız yardımlarda bulunmak için Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte geldik. Çok üzücü bir olay, fakat biz her yerdeyiz. Tekrar şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

DHA
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