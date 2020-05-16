7 il için 'en yüksek sıcaklık' uyarısı
|16 Mayıs 2020 21:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı bildirildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece arasında seyredeceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir."
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