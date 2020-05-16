Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
|16 Mayıs 2020 21:57
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Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 2015 yılında Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği'nde bazı yapıların kaçak olduğu şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı.
İMAR BARIŞI YASASINDAN FAYDALANMIŞ
Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı ve fotoğraflarla da tespit edildi.Bir gazetecide daha kaçak yapı ortaya çıktı
EKİP RAPOR HAZIRLAYACAK
Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi.
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