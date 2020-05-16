1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 16 Mayıs 2020 21:57
Yazdır
Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 2015 yılında Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği'nde bazı yapıların kaçak olduğu şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı.

İMAR BARIŞI YASASINDAN FAYDALANMIŞ

Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı ve fotoğraflarla da tespit edildi.

Bir gazetecide daha kaçak yapı ortaya çıktı

EKİP RAPOR HAZIRLAYACAK

Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!
12 Mayıs 2020 18:59		 Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
12 Mayıs 2020 15:53
HSK'dan Karşıyaka Hakimine İnceleme
11 Mayıs 2020 13:08		 Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
10 Mayıs 2020 00:11
Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı
09 Mayıs 2020 01:55		 Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
07 Mayıs 2020 15:55
EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması
06 Mayıs 2020 10:02		 Trabzon'da orantısız güç kullanan polislere soruşturma
26 Nisan 2020 22:33
BES'te, dövizli devlet katkısına kritik düzenleme
24 Nisan 2020 03:10		 Trabzon Üniversitesi: Portreyi ters asan personele soruşturma açılmıştır
22 Nisan 2020 12:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri22:30 - Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı22:23 - Sahte belgeyle Bartın'a gelen işçide koronavirüs çıktı22:17 - 40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu22:11 - Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti22:04 - Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması21:57 - Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi21:51 - 70 yaşında koronavirüsü yenerek, taburcu oldu21:46 - 7 il için 'en yüksek sıcaklık' uyarısı21:40 - Gelinler için 'maske' tasarladı, siparişlere yetişemiyor
21:36 - Van'daki Vefa ekipleri: Çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz21:30 - Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı21:26 - Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı21:21 - Erdoğan, askerlerle iftar yapan Bakan Soylu'yu aradı21:14 - 'Avukatlık Kanunun 2 maddesinin değiştirilmesine karşıyız'21:11 - Mersin Valisi, işine son verilen belediye işçini ziyaret etti21:05 - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline saldırı21:01 - Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
Haziranda dersbaşı yapılacak
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar korkudan ekmeği yıkayacak duruma geldi
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım 1
ya olacağız ya öleceğiz 1
Pinhani 1
ömür dediğin 3
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 3
bana kalırsa 1
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 2
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
keskin bıçak 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam