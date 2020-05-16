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Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.
 16 Mayıs 2020 22:04
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Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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