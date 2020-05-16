Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço, pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2020 22:11
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Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Üzücü olayı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.
PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ
Sosyal medya hesabından amcasının vefat ettiğini açıklayan sanatçı Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur." Savaş Manço'nun ölümünün ardından birçok sosyal medya kullanıcısı üzüntülerini paylaşarak taziye mesajları yayınladı.Türk müziğinin efsane isimlerinden biri ola Barış Manço 1 Şubat 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
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