1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço, pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
 16 Mayıs 2020 22:11
Yazdır
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Üzücü olayı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.

PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından amcasının vefat ettiğini açıklayan sanatçı Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur." Savaş Manço'nun ölümünün ardından birçok sosyal medya kullanıcısı üzüntülerini paylaşarak taziye mesajları yayınladı.Türk müziğinin efsane isimlerinden biri ola Barış Manço 1 Şubat 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı
16 Mayıs 2020 13:57		 Çukur dizisinin akıbeti belli oldu
15 Mayıs 2020 09:20
Survivor ekibi İstanbul'a geldi... Karantinada kalacaklar
14 Mayıs 2020 17:58		 Canlı yayında Profesör'ün zor anları
14 Mayıs 2020 15:19
Acun Ilıcalı açıkladı: Ersin Korkut'a kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
14 Mayıs 2020 10:14		 Acun Ilıcalı, Instagram'da canlı yayın rekoru kırdı
13 Mayıs 2020 23:11
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım
13 Mayıs 2020 22:31		 Buket Aydın'ın yeni adresi neresi olacak?
13 Mayıs 2020 09:59
Survivor'da ağlatan veda: Ersin Korkut elendi!
13 Mayıs 2020 09:28		 Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
12 Mayıs 2020 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri22:30 - Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı22:23 - Sahte belgeyle Bartın'a gelen işçide koronavirüs çıktı22:17 - 40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu22:11 - Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti22:04 - Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması21:57 - Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi21:51 - 70 yaşında koronavirüsü yenerek, taburcu oldu21:46 - 7 il için 'en yüksek sıcaklık' uyarısı21:40 - Gelinler için 'maske' tasarladı, siparişlere yetişemiyor
21:36 - Van'daki Vefa ekipleri: Çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz21:30 - Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı21:26 - Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı21:21 - Erdoğan, askerlerle iftar yapan Bakan Soylu'yu aradı21:14 - 'Avukatlık Kanunun 2 maddesinin değiştirilmesine karşıyız'21:11 - Mersin Valisi, işine son verilen belediye işçini ziyaret etti21:05 - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline saldırı21:01 - Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
Haziranda dersbaşı yapılacak
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar korkudan ekmeği yıkayacak duruma geldi
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım 1
ya olacağız ya öleceğiz 1
Pinhani 1
ömür dediğin 3
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 3
bana kalırsa 1
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 2
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
keskin bıçak 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam