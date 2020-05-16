Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı
|16 Mayıs 2020 22:30
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Adyın'ın turizm ilçesi Kuşadası'na, son 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı. Sürücüler, araçlarıyla cuma akşamından itibaren kentin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, birçok büyükşehirde sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle, Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı. Kuşadası Kaymakamlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçeye 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan araç takip kameralarının verilerine göre, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.
PLAJLARA GİDENLER DE OLDU
Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde bazı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazı vatandaşlar da yasağa rağmen denize girdi.
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