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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Ülke genelinde bazı illrimizde bazı yerleşim yerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 16 Mayıs 2020 22:36
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek, Viranşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Birecik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Birecik ilçesindeki Karababa Mahallesi'nin tamamı ve diğer ilçelerdeki 9 bina 14 gün karantinaya alındı.

Açıklamada ayrıca Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firmasında da karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ve üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında; Hasanlar köyü Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin yaşadığı mahalle uygulanan 5 günlük karantina süresi, temas şüphesi ile 14 güne çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin korona virüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle 5 günlüğüne karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahallede yaşayan ve korona virüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldı.

Kandıra Hıfzıssıhha Kurulu ikinci toplantısında temaslı kişilerde de pozitif vaka olabileceği ihtimali üzerine karantina süresini dün 14 güne çıkarıldı. Alınan karar ilçe genelinde vatandaşlara duyuruldu. Mahalleye 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ERZURUM

Erzurum'un Oltu ilçesinde 7 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine bir bina ile 6 ev karantina altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, 5 ayrı mahallede yaşayan 7 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kaymakam Şenol Turan başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bu kişilerin yaşadığı bir bina ile 6 evde karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak ile sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, bu alanlarda karantina uygulamasına hemen başlandı.

Kurul yetkilileri, karantina kararlarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası ile Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem uygulanacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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