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Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor

Konya'da av tüfeği üretimi yapan bir silah fabrikası, Japonya'da 2011'de meydana gelen tsunamide fabrikanın sular altında kalmasıyla faaliyeti sonlanan 150 yıllık SKB'nin markasını yaşatıyor.
 16 Mayıs 2020 23:23
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Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor

Konya'da av tüfeği üretimi yapan bir silah fabrikasının, ABD'li ithalatçı firma ile ürettiği Japon av tüfeği tüketicinin beğenisini kazanıyor.

Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren silah fabrikası, dünyada yarı otomatik av tüfeği alanında 150 yıllık tecrübeye sahip Japon SKB'nin üretimini gerçekleştiriyor.

Daha önce belde statüsünde olan 2 bin 711 nüfuslu mahallede 1948 yılında kurulan tesis, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteriyor.

Huğlu'daki fabrikada 71 yıldır el işçiliğiyle üretilen av tüfekleri, ABD'den Fransa'ya, İskandinav ülkelerinden Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerine gönderiliyor.

SKB markasının yüzde 90'ını üretiyorlar

Firmanın yönetici Ömer Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüfek üretimiyle bilinen mahallede yarım asrı geçkin süredir imalat yaptıklarını söyledi.

Japon av tüfeği markası SKB'nin, fabrikada Türk ustaların ellerinden çıktığını anlatan Akdaş, şöyle konuştu:

"Bu markanın hazin bir öyküsü var. Japonya'da 2011'de yaşanan tsunamide SKB'nin fabrikası sular altında kalmış. İmalatın sonlanmasıyla firmanın ABD'deki yetkili satıcısı ve ithalatçısı, markayı satın aldı. Üretici olarak bizimle ortak çalışma yürütüyor. Firmamız 6 yıldır piyasadaki SKB markasının yüzde 90'ını üretiyor."

"150 yıllık firmanın öyküsünü devam ettiriyoruz"

Akdaş, ABD'li firma ile markayı yaşattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"150 yıllık firmanın öyküsünü devam ettiriyoruz. Bütün dünyada sevilen ve beğenilen bir markadır. Kaliteli, az adetli politika ile SKB'nin yılda 5 bin av tüfeğini satıyoruz. Bu ürünün ihracattaki payı ise diğer ürünlerimiz arasında yüzde 25 civarında gerçekleşiyor. SKB, Türk ustaların elinde hayat buluyor. Japon markasının güzel ve kaliteli öyküsünü sürdürüyoruz. Kaliteli üretim yaptığımız için mutlu bir iş birliğimiz var. Ürettiğimiz tüfeklerde 'Türkiye' menşei yazılıdır. Bu tüfekleri kullanan dünyadaki herkes, SKB'nin Türkiye'de üretildiğini bilir. Bu başarı, satışları da artırıyor."
Anadolu Ajansı
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