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Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat

Nurol Makina, birçok ülkenin güvenlik güçleri tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ambulans konfigürasyonunun seri üretimine başladı ve ilk ihracatını Orta Doğu'ya gerçekleştirdi.
 16 Mayıs 2020 23:30
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Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın yakaladığı ihracat başarısını çeşitlendiriyor.

Sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin yerine getirmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Ejder Yalçın 4x4, Türkiye ve çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) başarıyla görev yapıyor.

Ejder Yalçın 4x4, ilk tasarım aşamasından itibaren çok rollü bir araç olarak tasarlanırken, yüksek performansı ve yük taşıma kapasitesi sayesinde çok farklı görevler ve görev yükleri için ortak bir askeri platform oluşturuyor.

Nurol Makina, Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonuyla bugüne kadar çok farklı coğrafyalardaki ülkelere ihracat gerçekleştirdi. Şirket bu başarıya son olarak Ejder Yalçın 4x4 Ambulans'ı ekledi.

Personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, anti-tank aracı gibi çeşitli görevler için farklı görev yüklerini etkin olarak kullanabilen Ejder Yalçın'ın, konfigürasyonları arasında ambulans da yer alıyor.

Ejder Yalçın, ambulans konfigürasyonuyla, üstün performans ve koruma kabiliyetlerini, sahada yaralanan güvenlik güçlerine ilk müdahalenin yapılması ve güvenle taşınması için kullanabiliyor.

Ambulans konfigürasyonuna özel yükseltilmiş arka kabiniyle birlikte Ejder Yalçın 4x4 Ambulans, hem yatan hem de oturan hastalara yapılacak ilk müdahale işlemleri için sağlık personeline geniş bir iç hacim sunuyor ve yüksek koruma seviyesiyle performans özelliklerini sivil bir ambulansın sağladığı ergonomi ile birleştiriyor.

Ejder Yalçın 4x4 Ambulans aracı sahada yaralanan güvenlik güçlerinin hızlı ve güvenli tahliyesi için özelleştirildi. Özel sedye sistemiyle yaralı güvenli ve hızlı bir şekilde güvenlikli alana alınırken, araç ilk müdahaleyi yapmak için gerekli donanıma sahip bulunuyor.

Muharebe sahasındaki harekat yetenekleriyle kendini kanıtlayan Ejder Yalçın 4x4'ün farklı konfigürasyonları gibi ambulans aracı da farklı güvenlik güçlerinin dikkatini üzerine topladı.

İmzalanan projeler kapsamında aracın seri üretimine başlandı ve ilk ihracat Orta Doğu'ya gerçekleştirildi. Seri üretimine devam edilen araç için mevcut projeler dışında da farklı ülke ve son kullanıcılarla görüşmeler sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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