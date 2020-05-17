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17 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

17 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
 17 Mayıs 2020 00:03
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17 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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