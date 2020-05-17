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112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti

Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencileri, Tıp Fakültesi Dekanlığının 4. sınıflara özel olarak aldığı karara tepki gösterdiler
 17 Mayıs 2020 01:24
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112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti

ERÜ Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi, Erciyes Üniversitesinin aldığı karara tepkili.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Biz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencileriyiz.
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığının açıklaması üzerine 14 Mayıs 2020 tarihinde yaklaşık 62.000 öğrencisini kapsayan bir karar aldı ve bu karar doğrultusunda öğrencilerin bahar döneminde pandemi nedeniyle ertelenen dersleri ve sınavları yüzyüze yapılmayacak olup online sınav ve ödev yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

Bu kararlar sonrası Tıp Fakültesi Dekanlığı 1,2 ve 3.sınıf öğrencilerinin kalan sınavlarının online olarak, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin ise ödev verilerek yapılacağını söyledi.

Fakat nedendir bilinmez sadece 4. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin diğerlerinin aksine eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemi başlayınca (şayet ortam Eylülde elverişli olursa en erken bu tarihte) 2019-2020 döneminden kalan derslerimizin 2020-2021 döneminden önce yüzyüze ders ve sınav şeklinde yapacaklarını ve 300 kişinin 56 haftalık eğitim takvimini 43 haftaya sıkıştırıp haftasonu da dahil ders yapılacağını belirttiler.

Bu süreçte zaten dönem 4'ten kalan derslerin verimini düşürdüğü bariz açıkken alınan kararla dönem 5 derslerindeki sıkışma kaynaklı verimi düşüreceği kanaatindeyiz.

Neden 117 tıp fakültesindeki 702 sınıf arasından sadece ERÜ Tıp 4.sınıf öğrencileri için böyle özel ve kural dışı bir karar alınarak okulları uzatılıyor bu sorularımıza rektörlüğümüz ve dekanlığımız tarafından defalarca sormamıza rağmen mantıklı cevaplar verilemedi.

Bizler Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 62.000 öğrenci arasından özel bir kararla mağdur edilen sadece 300 doktor adayı olarak sesimizi duyurmanızı rica ediyoruz. Ayrıca Dönem 5 leri intorn (işci) lazim diye odevle geçiriyorlar."

Öğrenciler, YÖK'ün 'tüm üniversitelerde süreci kolaylaştırın' demesine rağmen ERÜ'nün bu tutumunu anlayamadıklarını söylediler.

ERÜ TIP'IN ALDIĞI KARAR ŞU ŞEKİLDE:

Fakültemizde yürütülen ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen eğitimler ile ilgili olarak ERÜ Senatosunun 14 Mayıs tarihli toplantı kararları doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Dönem 1'de;
a. Yapılamayan MED 118 ve MED 119 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav şeklinde yapılacaktır.
b. Dönem koordinatörleri tarafından bu dersler için sorular toplanacak ve kurul sonu ve bütünleme sınavları ERUZEM üzerinden yapılacaktır.
c. MED 120 Tıbbi beceri dersi sınavları için ders sorumluları tarafından öğrencilere ödev verilecektir.

2. Dönem 2'de;
a. MED 202 ders kurulunun bütünleme sınavı,
b. MED 204 ve MED 206 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav olarak yapılacaktır.

3. Dönem 3'de;
a. MED 302 ders kurulunun bütünleme sınavı,
b. MED 304 ve MED 306 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav olarak yapılacaktır.

4. Dönem 4'de;
a. Eksik kalan klinik dersler ve başarısız öğrencilerin bütünleme sınavları Ağustos ayı sonunda yeni eğitim yılı başladığında yapılacaktır.
b. Klinik ders süreleri pandemi dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla yeniden gözden geçirilerek hafta sonları da dahil ders yapılıp tamamlanacaktır.
c. 2020-2021 eğitim yılında dönem 5 olacak öğrencilerin eğitime başlangıç tarihi, bu seneki dönem 4 öğrencilerinin eğitiminin tamamlanmasından sonra olacaktır.

5. Dönem 5'de;
a. Eksik kalan klinik derslerin sınavları ve başarısız öğrencilerin bütünleme sınavları 20 Haziran tarihine kadar ödev verilerek tamamlanacaktır.
b. Ödev uygulaması, güz yarıyılından başarısız dersi kalmamış öğrencileri kapsayacaktır.
c. Her anabilim dalındaki klinik ders sorumlusunun en az bir adet ödev konusu belirleyerek öğrencilerle paylaşılmak üzere 22 Mayıs tarihine kadar dekanlığa iletmesi gerekmektedir.
d. Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, isterlerse elektronik ortamda klinik ders sorumlusuna iletecek, ödevlerin değerlendirmesi ve puanlanması klinik ders sorumlusu veya görevlendireceği başka öğretim üyeleri tarafından yapılarak öğrencilerin notları 22 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.
e. Tüm klinik derslerini tamamlayan dönem 5 öğrencilerinin 1 Temmuz tarihinde internliğe başlamaları sağlanacaktır.

6. Dönem 6 öğrencilerinden;
a. Eğitimini online olarak almak istediğini belirten öğrencilerin başarı durumu, ödev verilerek değerlendirilecektir.
b. Dönem 6'da stajı olan tüm anabilim dalları ödev konuları hazırlayarak öğrencilerle paylaşılmak üzere 22 Mayıs tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.
c. Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, isterlerse elektronik ortamda staj sorumlusuna iletecek, ödevlerin değerlendirmesi ve puanlanması staj sorumlusu veya görevlendireceği başka öğretim üyeleri tarafından yapılarak öğrencilerin notları 26 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.
d. Eğitimini başka kurum veya üniversitede tamamlayacağını belirtmiş olan öğrencilerin, buralardan aldıkları başarı durumunu gösteren belgeleri 30 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilmesi gerekir.
e. YÖK'ün kararı doğrultusunda kendi isteği ile fakültemizde eğitimine

Memurlar.Net
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