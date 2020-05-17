Merkez Bankası Meclis üyeliği için önemli düzenleme
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre öğretim üyeliği ile Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevinin birleşebileceği belirtilmiştir.
|17 Mayıs 2020 01:29
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İşte 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 62)
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MECLİSİ ÜYELİĞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 62
MADDE 1- (1) 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilir.
MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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