Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir programda, kullanmış olduğu işgal kelimesinin ağzından sehven çıktığını belirtti.
|17 Mayıs 2020 02:02
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün katıldığı bir TV programında, İstanbul'un fethi için "Fatih İstanbul'u işgal ettiğinde" demiş daha sonra, bu ifadeyi düzeltmişti.
Bakan Nuri Ersoy, tamamen dil sürçmesinden kaynaklandığını belirttiği bu ifadeye ilişkin olarak 2. kez açıklama yaptı.
İşte bakan Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
"Katıldığım canlı yayında tamamen dil sürçmesinden kaynaklı yaşanan durumu yayında düzelttim ancak tekrar paylaşmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde fethin şanına yakışır bir anma programı gerçekleştireceğimizin haberini de vermek istiyorum. Hayırlı sahurlar."
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