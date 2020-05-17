Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?

Koronavirüs salgını sürecinde yayımladığı istatistiki verilerle dikkat çeken Faruk Ekmekçi, vaka sayılarının neden yeterince hızlı düşmediği sorusunu cevapladı.

İşte Faruk Ekmekçi'nin tespitleri:

1- Vaka sayılarının yeterince hızlı düşmemesi sebebiyle oluşan gereksiz panik durumu üzerine kısa bir zincir yapacağım.

2- Bütün bu sınırlama ve eve-kapanmaların amacı Koronavirüsü yenmek ya da yok etmek değildi. İlk dalgayı küçültmek, sağlık sistemimizi ayakta tutmak ve hem test/tedavi kapasiteleri hem de virüsü tanımak açısından zaman kazanmak idi.

3- Bunların hepsini başarmış bir ülke olarak şimdi ikinci faza, virüsle daha kontrollü ve tanıdık bir ilişki içerisinde olacağımız bir döneme, giriyoruz.

4- Bu yeni dönemde, günlük vakaları 2000 (ölümleri de 20) altında ya da civarında tutabildiğimiz bir kontrollü gevşeme, hastalığın kontrolü ve normalleşmenin devamı açısından optimal bir denge olabilir.

5- Birinci dalgadaki mücadelenin şöyle bir ikilemi var: Bu dalgayı daha az vaka ve ölümle atlatan ülkeler (kitlesel bağışıklığın çok düşük düzeyde kalmasından dolayı) ikinci dalgada diğer ülkelerden daha zorlu ve üzücü bir manzarayla karşılaşabilirler.

6- Hem anlamlı bir normalleşmeye geçebilmek hem de muhtemel ikinci dalganın boyutunu küçültebilmek için, önümüzdeki günlerdeki hedefimiz vakaları ve ölümleri sıfırlamak ya da minimize etmek değil, düşük bir seviyede muhafaza edebilmek olmalı.

7- Sonbahar'da gelmesi muhtemel (hatta mukadder) olan yeni dalgadan önce virüsün kontrollü yayılımı için uzun bir yaz dönemi var önümüzde.

8- Okulların kapandığı ve sıcaklıkların yükseldiği -dolayısıyla virüsün hızlı yayılımının önünde doğal engellerin olduğu- yaz dönemini akıllıca kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

9- Kapalı alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında azami hassasiyet gösterip, açık alanlarda da kalabalık sınırlamaları getirildikten sonra, bayram sonrasında önlemlerin gevşetilmesi ve hayatın tedrici olarak "yeni normale" dönmesi gerektiğini düşünüyorum. -SON-

Kaynak: Faruk Ekmekçi'nin sosyal medya hesabı.