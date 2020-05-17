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Adıyaman'da trafik kazası: Aynı aileden 2 ölü,
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
|17 Mayıs 2020 06:21
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, Akıncılar beldesi yolunun 37. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Esat ile babası Osman Çayır (88) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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