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AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Sağlık alanında attığımız adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiamızın nitelikli olması, sağlık personelimizin fedakarca çalışmaları sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik
 17 Mayıs 2020 06:33
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AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sağlık alanında attıkları adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiasının nitelikli olması ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önemli bir noktaya geldiklerini bildirdi.

Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve ilçe yönetim kurulları ile telekonferansla yaptığı değerlendirmeleri paylaştı.

İnsanoğlunun en büyük krizlerden birini yaşadığını ifade eden Kurtulmuş, krizin etkisinin bütün ülkeleri kapsadığını kaydetti.

Salgının sağlık alanında meydana getirdiği krizin yanı sıra siyasal etkiler de oluşturacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın etkin liderliğiyle Türkiye'nin almış olduğu tedbirlerin başarısı tüm dünya tarafından konuşulmaktadır. Sağlık alanında attığımız adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiamızın nitelikli olması, sağlık personelimizin fedakarca çalışmaları sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik."

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Türkiye'nin virüse karşı sıkı tedbirler aldığını anımsatan Kurtulmuş, "Sağlıkta ve ekonomide tedbirler alındı. Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirttik. Yardım isteyen ülkelere gerekli yardımları karşılıksız ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum"

Salgın sonrası yeni ve adil dünyanın kurulmasında Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına işaret eden Kurtulmuş, "Daha adil, eşitlikçi, hakkaniyetli ve paylaşımcı dünyanın nimetlerinden insanların ortak yararlanabilecekleri bir yapıya doğru gitmenin arayışları başladı. Burada Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum." görüşünü paylaştı.

Kriz sürecini siyasallaştırmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Devletimiz en başından beri, ilk andan itibaren etkin bir şekilde bu süreçte yer aldı. Zaten devlet bunun için var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Bunda kasıt sadece sağlık değil, insanları korumak, ekonomilerini korumak, sosyal dayanışmayı sağlamaktır.

Ramazan boyunca AK Parti teşkilatlarımız, gençlik ve kadın kollarımız başta olmak üzere büyük bir titizlik ve fedakarlıkla sahada yer aldı. İnsanların dertleriyle dertlenip çare olmak için çalıştılar."
Anadolu Ajansı
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