AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi
|17 Mayıs 2020 06:33
|Yazdır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sağlık alanında attıkları adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiasının nitelikli olması ve sağlık personelinin fedakarca çalışmaları sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önemli bir noktaya geldiklerini bildirdi.
Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve ilçe yönetim kurulları ile telekonferansla yaptığı değerlendirmeleri paylaştı.
İnsanoğlunun en büyük krizlerden birini yaşadığını ifade eden Kurtulmuş, krizin etkisinin bütün ülkeleri kapsadığını kaydetti.
Salgının sağlık alanında meydana getirdiği krizin yanı sıra siyasal etkiler de oluşturacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın etkin liderliğiyle Türkiye'nin almış olduğu tedbirlerin başarısı tüm dünya tarafından konuşulmaktadır. Sağlık alanında attığımız adımlar, sistemin altyapısının hazır olması, zamanında açılan şehir hastaneleri, tıp camiamızın nitelikli olması, sağlık personelimizin fedakarca çalışmaları sayesinde salgına karşı önemli bir noktaya geldik."
İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Türkiye'nin virüse karşı sıkı tedbirler aldığını anımsatan Kurtulmuş, "Sağlıkta ve ekonomide tedbirler alındı. Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirttik. Yardım isteyen ülkelere gerekli yardımları karşılıksız ilettik." değerlendirmesinde bulundu.
- "Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum"
Salgın sonrası yeni ve adil dünyanın kurulmasında Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına işaret eden Kurtulmuş, "Daha adil, eşitlikçi, hakkaniyetli ve paylaşımcı dünyanın nimetlerinden insanların ortak yararlanabilecekleri bir yapıya doğru gitmenin arayışları başladı. Burada Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağını ümit ediyorum." görüşünü paylaştı.
Kriz sürecini siyasallaştırmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Devletimiz en başından beri, ilk andan itibaren etkin bir şekilde bu süreçte yer aldı. Zaten devlet bunun için var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Bunda kasıt sadece sağlık değil, insanları korumak, ekonomilerini korumak, sosyal dayanışmayı sağlamaktır.
Ramazan boyunca AK Parti teşkilatlarımız, gençlik ve kadın kollarımız başta olmak üzere büyük bir titizlik ve fedakarlıkla sahada yer aldı. İnsanların dertleriyle dertlenip çare olmak için çalıştılar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
17 Mayıs 2020 02:02
|17 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Mayıs 2020 00:03
|Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması
16 Mayıs 2020 22:04
|Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
16 Mayıs 2020 21:26
|Erdoğan, askerlerle iftar yapan Bakan Soylu'yu aradı
16 Mayıs 2020 21:21
|Mersin Valisi, işine son verilen belediye işçini ziyaret etti
16 Mayıs 2020 21:11
|Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı
16 Mayıs 2020 19:58
|Cumhurbaşkanlığı'na güven arttı
16 Mayıs 2020 19:45
|Mersin Büyükşehir Belediye meclisinde sert tartışmalar
16 Mayıs 2020 19:00
|Turizm sezonu ne zaman açılacak? Bakan Ersoy tarih verdi
16 Mayıs 2020 18:16