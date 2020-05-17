Asırların hayali gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı. Köprünün önemli bir aşamasının geride bırakıldığını belirten Erdoğan, şu mesajları verdi:

Köprü, Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir.

1.5 SAATTEN 6 DAKİKAYA

Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimiz'in sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum.

ULAŞIMDA BÖLGESEL MERKEZ

Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı, bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartıdır. Bu anlayışla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir. Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajı olacak.

YALAN VE İFTİRA ATTILAR

Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

UFKU DAR, VİZYONLARI SIĞ

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz. Maalesef bu zihniyetin salgın sonrasında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olan hastanelerimizi israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

ONLARA HAYATI ZİNDAN EDECEĞİZ

Erdoğan, konuşmasında CHP ve HDP'ye yönelik sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırıları alçak zihniyetin ürünü olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı" dedi. Erdoğan, daha Özalp'taki şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu'nun saldırıya uğradığını söyledi.

BUNLARIN HİZMETE TAHAMMÜLLERİ YOK

Erdoğan, bu saldırının kaymakamlık önünde vatandaşlara yardım dağıtılırken gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti: "Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi bir başlıbaşına ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."

TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün burada tarihe tanıklık ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünya birincisi kulelelerinin montajını yapıyoruz. Biz yüzbinleri şehit vererek Çanakkale geçilmez dedik. Vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşımacılığı her gün artmaktadır. Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri 1.5 saat sürerken köprüyle birlikte 6 dakikaya inecektir. Köprü Trakya ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır. 101 kilometre olacak otoyol ile devlet yolu 40 kilometre kısalacak. Yılda 567 milyon lira tasarruf sağlanacak" dedi.

Hüseyin Likoğlu