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Sebze meyve bollaştı, etiketler yine de el yakıyor

Havaların ısınması ile birlikte halde fiyatlar dip yaptı. Mersin halinde patates 1-1,5 TL, soğan 80 kuruş-1 TL, salatalık 40-60 kuruş arasında işlem görürken; bu ürünler İstanbul ve Ankara'da marketlerde fahiş fiyatla satışa sunuluyor.
 17 Mayıs 2020 08:11
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Sebze meyve bollaştı, etiketler yine de el yakıyor

Koronavirüs halleri de vurdu. Salgın sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde oteller ve restoranların kapanması, insanların evden çıkmaması ve ihracat kısıtlamaları sebze ve meyvede arzı azaltırken, hallerde fiyatlar ciddi oranda düştü, marketlerde ise fırladı. Üreticinin de kendilerinin de sürecin altından kalkamayacağını belirten hal komisyoncuları, hem üreticinin hem tüketicinin hem de kendilerinin korunması için acil olarak tanzim satış noktaları kurması çağrısında bulundu.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (MERSEMKOM) Başkanı Münir Şen, koronavirüs ile birlikte tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun bir defa daha anlaşıldığını belirterek "Covid-19, ülkemizi de etkiledi. Biz tarım sektörü temsilcileri olarak da bu süreçte ne kadar önemli bir iş icra ettiğimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sürekli sahadaydık, ülkemiz, insanlık için üretmeye; kar-zarar amacı gütmeden ve insan sağlığını ön plana alarak, insan odaklı çalışmaya devam ettik" dedi.

ARZ FAZLA, FİYAT DÜŞÜK

Salgın sürecinde arz-talep dengesinin ciddi oranda bozulduğuna dikkat çeken Şen, otellerin ve restoranların kapalı olması, insanların evlerinden çıkmamaları ve ihracat kısıtlamalarının tüketimde dengesizliği de beraberinde getirdiğini söyledi. Şu anda özellikle sebzede ciddi oranda bir arz fazlası olduğunu ifade eden Şen "Tüketimle üretim arasında ciddi farklar var. Sebzede arz çok fazla. Bu nedenle de fiyatlar ciddi anlamda düştü. Çok zor durumdayız. Bu fiyatlarla bizim bu sürecin altından kalkmamız mümkün değil. Düşük fiyat bu şekilde devam ettiği takdirde biz ve temsil ettiğimiz üreticiler sistemin dışında kalacak" diye konuştu.

SALATALIK HALDE 40 KURUŞ, MARKETTE 4-5 LİRA

Hal fiyatları ile market fiyatları arasında ciddi uçurum oluştuğuna da işaret eden Şen "Burada ucuz olması bir şeyi değiştirmiyor. Nihai tüketiciye ulaşması noktasında ciddi fiyat farkları var. Örneğin halde şu an patates 1-1,5 TL, soğan 80 kuruş-1 TL, salatalık 40-60 kuruş arasında işlem görmekte. Ama bu ürünleri bir markette 3,5-4 TL'den aşağı göremiyorsunuz ve nihai tüketici buna ulaşım noktasında maalesef sıkıntı yaşıyor. Bugün burada 1 TL olan bir ürün İstanbul ve Ankara'da 5-6 TL'ye satılıyor. Yani bu düşük fiyat nihai tüketiciye yansımıyor. Ürünler halde 40-60 kuruşa satıldığı zaman üreticinin eline hiçbir şey geçmez. Bugün domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, soğan, patates üretim fiyatlarının çok çok altında. Üretici bunun altından kalkamaz. Kalkamadığımız zaman sistemin dışına çıkarız ve 3-6 ay sonra hasat zamanında ürün olmaz, bu sefer fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI AÇILSIN

Üretici ve halciler, Tarım Bakanlığının devreye girmesini ve tanzim satış noktalarının açılmasını istiyor. Bunun kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Münir Şen "Bakanlığın limona yaptığı müdahalenin bir benzerini, bu kez piyasayı tersine regüle etmek açısından bu arz fazlası ürünleri alıp tanzim noktalarında nihai tüketiciye ulaştırmasında fayda görüyoruz. Yoksa biz üreticiler sistemin dışına çıkarsak Covid-19'dan daha tehlikeli gıda kriziyle karşı karşıya gelmiş olacağız. Tarım Bakanı'mıza çağrımızdır; bir an önce tanzim satış noktaları kurarak bu arz fazlasını alıp nihai tüketiciye doğru fiyatlarla ulaştırmasını istiyoruz" dedi. Ellerindeki arz fazlası ürünleri alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaları noktasında belediyelere de çağrı yapan Şen, şunları kaydetti: Böylece hem üreticiyi korurlar hem de ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. Onun için bakanlığın bir an önce devreye girmesi lazım. Bu ürünleri üreticiden, bizden alıp 81 ilimizde tanzim noktaları vasıtasıyla nihai tüketiciye doğru fiyatlarla ulaştırmasını istiyoruz.
Türkiye
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