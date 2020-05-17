1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terhis karantinası bugün başlıyor

TSK'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında terhis olacak yükümlüler, bugünden itibaren bulundukları kışlalarda 14 günlük gözetim altına alınacak.
 17 Mayıs 2020 09:10
Yazdır
Terhis karantinası bugün başlıyor

Hürryet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) geçen yıl kasım ayında silah altına alınan ve terhisleri COVID-19 salgını nedeniyle bir ay uzatılan yükümlülerin askerlik görevi "çok önemli bir durum değişikliği olmadığı" takdirde 31 Mayıs'ta sona erecek. 14 gün gözetim altında tutulan yükümlüler son bir kontrolden geçirilecek ve verilerde olumsuz bir sonuç çıkmadığı takdirde terhis edilecek.

CELP ÖNCESİ KONTROL

Aynı şekilde 5 Haziran'dan itibaren celpler başlayacak. 5 Haziran'dan önce silah altına alınacak olan yükümlüler bağlı bulundukları askerlik şubeleri aracılığıyla teslim olmadan 3-4 gün önce kapsamlı teste tabi tutulacaklar. Test sonucunda pozitif çıkan olduğu takdirde, silah altına alınmayıp tedavi sürecinin başlatılması için il sağlık müdürlüğü tarafından kontrol altına alınacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 66 bin yükümlünün terhis olacağını, 53 bin yükümlünün de silah altına alınacağını belirterek bu kişilerin aile yakınları da dikkat alındığında yaklaşık 500 bin kişililik büyük bir kitle içinde hareketlilik yaşanacağını, bu nedenle her türlü hassasiyetin gösterileceğini söylemişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşsizliğe çare 3 sektörde: Sağlık, tarım ve e-Ticaret
17 Mayıs 2020 07:26		 Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
17 Mayıs 2020 06:45
Merkez Bankası Meclis üyeliği için önemli düzenleme
17 Mayıs 2020 01:29		 GAÜN'de Kovid-19 PCR tanı laboratuvarı faaliyete geçti
16 Mayıs 2020 23:48
Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor
16 Mayıs 2020 18:27		 Emniyet: Tayini çıkan Rütbeli personelin ilişiği kesilmeyecek
16 Mayıs 2020 17:55
Gıdada tağşişe ağır ceza geliyor
16 Mayıs 2020 17:18		 Sürücü kursları kapılarını açmaya hazırlanıyor
16 Mayıs 2020 17:03
Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi
16 Mayıs 2020 16:14		 MEB'den özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara özel mobil uygulama
16 Mayıs 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:15 - Sahte seyahat belgesiyle yakalanan 12 kişiden birinde virüs çıktı09:10 - Terhis karantinası bugün başlıyor09:01 - Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Mönüde virüs olabilir08:50 - Yeni akım izole tatil08:45 - Avantaj artık bizde fırsata hazırlanalım08:35 - Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi08:26 - Evlat nöbetindeki baba ''Herkes bunu görsün' dedi, kapılarını açtı08:11 - Sebze meyve bollaştı, etiketler yine de el yakıyor07:55 - Meteorolojiden pus ve sis uyarısı-Haritalı07:45 - Work and Travel soygunu: Öğrencileri gasp ediyorlar
07:35 - Asırların hayali gerçekleşti07:26 - İşsizliğe çare 3 sektörde: Sağlık, tarım ve e-Ticaret07:11 - Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik06:56 - Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!06:45 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar06:33 - AK Partili Kurtulmuş'tan 'koronavirüsle mücadele' değerlendirmesi06:21 - Adıyaman'da trafik kazası: Aynı aileden 2 ölü,03:08 - Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar
Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni karar
Merkez Bankası Meclis üyeliği için önemli düzenleme
İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzin fiyatlarına zam 2
sensörlü lamba 2
dhkp-c'li sanığa destek tweeti atan hakim 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 2
hayal kırıklığı 1
ya olacağız ya öleceğiz 1
ton balığı 2
montesorri yatak 3
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam