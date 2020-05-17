Terhis karantinası bugün başlıyor

Hürryet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) geçen yıl kasım ayında silah altına alınan ve terhisleri COVID-19 salgını nedeniyle bir ay uzatılan yükümlülerin askerlik görevi "çok önemli bir durum değişikliği olmadığı" takdirde 31 Mayıs'ta sona erecek. 14 gün gözetim altında tutulan yükümlüler son bir kontrolden geçirilecek ve verilerde olumsuz bir sonuç çıkmadığı takdirde terhis edilecek.

CELP ÖNCESİ KONTROL

Aynı şekilde 5 Haziran'dan itibaren celpler başlayacak. 5 Haziran'dan önce silah altına alınacak olan yükümlüler bağlı bulundukları askerlik şubeleri aracılığıyla teslim olmadan 3-4 gün önce kapsamlı teste tabi tutulacaklar. Test sonucunda pozitif çıkan olduğu takdirde, silah altına alınmayıp tedavi sürecinin başlatılması için il sağlık müdürlüğü tarafından kontrol altına alınacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 66 bin yükümlünün terhis olacağını, 53 bin yükümlünün de silah altına alınacağını belirterek bu kişilerin aile yakınları da dikkat alındığında yaklaşık 500 bin kişililik büyük bir kitle içinde hareketlilik yaşanacağını, bu nedenle her türlü hassasiyetin gösterileceğini söylemişti.