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Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Mönüde virüs olabilir

Uzmanlar, toplu yemekler nedeniyle koronavirüs vakalarının artmasının ardından, toplu yemekler konusunda yeniden uyarılarda bulundu.
 17 Mayıs 2020 09:01
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Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Mönüde virüs olabilir

2 gün önce Kahramanmaraş'ta bir nişan töreninde 81 kişiye koronavirüs bulaştı. Önceki gün Kayseri'de COVID-19 hastası bir kadının taziyeye gitmesinin ardından 30 ev karantinaya alındı.Son olarak Kars'ta koronayı yenen bir hasta boğa kesip kutlama yemeği verince vaka sayısı patladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine uzmanlar bir kez daha uyardı: Toplu yemeklerden kaçının...

Taziye, toplu iftar veya nişan bir araya gelmenin riski arttıracağını belirten uzmanlar bu gibi ortamların virüs yayılması açısından çok riskli olduğunu vurgulayarak "Acıyı paylaşayım derken çoğaltmayın" diyerek uyarıyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri şöyle:

Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu üyesi): "Durum iyiye giderken tedbirlere azami önem vermeliyiz. Bu sebeple kalabalıklar oluşturmaktan kaçınmamız gerekiyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımından asla vazgeçmeyeceğiz. Taziye için bile olsa kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelmek bu tedbirlere aykırı davranmaktır. Acıyı paylaşmak isterken o acıyı başkalarına da yayıyor olabiliriz. Eğer tedbirlere devam edersek haziranda daha iyi şeyler konuşuyor olacağız."

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu üyesi): "Bu çok riskli. Bu hastalığı size bulaştıracak olanlar tanımadıklarınız değil genellikle. Tam tersi dostlarınız, komşularınız, arkadaşlarımız ve akrabalarınız. Yani sofrasını veya taziyesini paylaştığınız kişiler. Salgın tehlikesi devam ediyor. İftarı da sadece hane halkınızla yapın. Ev dışındakilerle temas güvenli değil. Bu risk göze alınmaz. Virüs affetmiyor. Çok kolay bulaşıyor. Virüsü ciddiye almayan nice insan hastalandı ve niceleri de öldü."

Prof. Dr. Orhan Yıldız (enfeksiyon uzmanı): "İftar da sahur da dahil her türlü sosyal organizasyon bulaştırıcılık açısından çok riskli. Aile arasında bile olsa söz, nişan da aynı şekilde. Taziyeler için de geçerli. Kalabalık oluşturmak kesinlikle riskli. Şu anda salgınla mücadelede iyiye doğru gidiş var. Ama bu gidişin devam edeceğine dair garanti yok. Bu tür dikkatsizlikler bulaşıcılığın artmasına, bu zamana kadar elde edilmiş başarıların heba edilmesine yol açar.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın (enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı): "Bu ramazan ve bu bayram bundan öncekiler gibi olmayacak. Büyük aile toplantıları, büyük iftar sofralarını bu badireyi atlattıktan sonra, önümüzdeki yıllarda yapacağız. Acıyı veya mutluluğu paylaşmak için bir araya geldiğimiz organizasyonları da erteliyoruz. Tokalaşmak ve sarılmak yerine gözden ve gönülden selamlaşma zamanı. Kalabalık iftar sofralarında, özellikle farklı yerlerden bir araya gelerek yapılan iftarlarda mönüde virüsün de olabileceğini unutmayalım."
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