İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi'nde görevli 8 memurun corona virüsü testi pozitif çıktı. Corona virüsü önlemleri kapsamında şubede görevli 25 kişi karantinaya alındı.
|17 Mayıs 2020 09:33
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İŞKUR'da görev yapan 10 memur yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun corona virüsü testi pozitif çıktı.
Corona virüsü önlemleri kapsamında aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu şubede görevli 25 çalışan, evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındı. Karantina altına alınan memurların çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.
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