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Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi

Cerrahi maskede 1 TL'lik tavan fiyat delindi. Maskeyi dezenfektanla satan fırsatçılar fiyatı da katladı. Üretimin 10 kat arttığını belirten sektör temsilcileri maske fiyatlarının 1 TL'nin de altına düşeceğini, ürünlerin fırsatçıların elinde patlayacağını söylüyor
 17 Mayıs 2020 09:56
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Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından satışı serbest hale getirilen, Ticaret Bakanlığı tarafından da tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen cerrahi maske satışında uyanıklar arkadan dolanmaya başladı. Cerrahi maskelerin yanına başka bir ürün ekleyerek paket haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fiyatını da ikiye katladı. Bazı eczanelerin de maskede tavan fiyatı deldiğini belirten vatandaşlar, 2 TL'den satış yapılmasına isyan etti. Tüketicilerin bilinçli olması gerektiği yönünde uyarıda bulunan sektör temsilcileri, 1 TL olarak belirlenen tavan fiyatın üstünde satışın hem hukuki hem de ahlaki olmadığını vurguluyor. 1 TL'nin satıcıya kazandırdığını aktaran üreticiler, "Üretim o kadar çok ki önümüzdeki dönemde maske fiyatları 1 TL'nin de altına düşecek. Şu anda uyanıklık yapıp cerrahi maskeyi afaki fiyata satmaya kalkanın da ürünler elinde kalacak" diyor.

ARKADAN DOLANIYORLAR

Cerrahi maskede 1 TL olarak belirlenen fiyatları arkadan dolanarak delen mağazalar bu kadar da olmaz dedirtiyor. Dezenfektanın yanına maske ekleyerek paket yapan uyanıklar maske fiyatını da katlıyor. Örneğin bir litrelik dezenfektan ve 50'lik pakete 132 TL fiyat koyarken, aynı dezenfektanın tekli satışındaki etiket fiyatı 50 TL. Bu durumda 50'lik maskenin fiyatı 82 liraya gelirken bir adet maske de 1.60 liradan satılarak tavan fiyat deliniyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

BENZER bir tavan fiyat delme işlemi bazı eczanelerde de uygulanıyor. Tanesine 2 TL fiyat koyan eczanelere vatandaşlar ise tepkili... Konuyla ilgili şikayet sitelerinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, şunları anlatıyor: "Eczaneye 1 liradan fazlaya satamazsınız dediğimizde 'Almazsan alma kardeşim biz 1 liraya alıyoruz, git kime şikayet edersen et' diye tepki gösteriyorlar. Aynı eczaneler devletin vatandaşına verdiği ücretsiz maskeyi de vermiyor, 'kod gelmedi, ismin çıkmadı' şeklinde bahaneler uyduruyorlar."

ÜRETIM ÇOK, BU FİYATIN ALTINA DÜŞECEK

TÜRKİYE Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, "Türkiye genelinde 1 TL fiyat oturdu. Bazı firmalar bunu deliyor olabilir. Ancak bu hem hukuka hem de ahlaka aykırı çünkü 1 TL sınırı satıcıya zaten kazandırır. Tüketici burada bilinçli olmalı ve 'dur' demeli" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ocakta günlük 5 milyon adet cerrahi maske üretiminin olduğunu belirten Demir, bu sayının şu anda günlük 40-50 milyon adete çıktığını söyledi. Demir, "Piyasada mal çok. Ürün konusunda sıkıntı yok. Hatta ben önümüzdeki dönemde fiyatın 1 TL'nin de altına düşeceğini düşünüyorum. 1 TL'nin üzerinde satmaya çalışanların malları ellerinde patlayacak" dedi.


Betül ALAKENT
Sabah
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