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Kamu bankalarından bankacılık dersi

Pandemide seferberlik ruhuyla hareket eden ve kredi kanallarını açan kamu bankaları ilk çeyrekte karını da yüzde 111 artırdı. Kredide nazlanan özel bankaların karı ise düştü
 17 Mayıs 2020 10:06
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Kamu bankalarından bankacılık dersi

Virüsün ekonomiye etkilerinin azaltılması için yürütülen mücadelede seferberlik ruhuyla hareket edip, kredi kanallarını açarak toplumun tüm kesimlerinin nefes almasını sağlayan kamu mevduat bankaları, karlılıkta da rakiplerine adeta ders verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrek karı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26.2 artarak 15 milyar 794 milyon liraya çıktı.

2 KATTAN FAZLA ARTIŞ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan oluşan kamu mevduat bankalarının karı yüzde 111.3 artarak 4 milyar 421 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde yabancı bankaların karı yüzde 0.7 artarak 4.1 milyar TL, yerli özel bankaların karı ise yüzde 9 artarak 4.9 milyar TL oldu.

ÖZELLER YAYA KALDI

İlk çeyrekte yüzde 70 artışla 1 milyar 871 milyon lira kar eden Ziraat Bankası, karlılıkta sektörün lideri oldu. Halkbank karını yüzde 170 artırarak 825.1 milyon liraya, Vakıfbank ise yüzde 163 artırarak 1.7 milyar liraya yükseltti. Bu dönemde Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası'nın karında düşüş yaşandı. Faizlerde yaşanan düşüş ile fonlama maliyetlerinin de gerilemesi, kredi genişlemesinde gaza basan kamu bankalarına olumlu yansıdı.

KREDİLERİ DE SIRTLADILAR

Kamu mevduat bankaları yılın ilk üç ayında TL kredilerdeki büyümenin de lokomotifliğini üstlendi. Mart sonu itibarıyla son bir yılda sektörün TL kredi hacmi yüzde 19 artarken, kamu bankalarında bu oran yüzde 30'u geçti. Mart sonundan bu yana ise kamu bankalarının TL kredilerdeki konumu daha da güçlendi. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı martın ikinci haftasından 8 Mayıs'a kadar olan dönemde bankaların TL kredi hacmi 207 milyar lira arttı. Bu artışın 165 milyar lirasını üç kamu mevduat bankası gerçekleştirdi. Bu dönemde yerli özel bankaların kredi hacmi 21 milyar lira, yabancı bankaların kredi hacmi de 21 milyar lira arttı.

TAKİP ORANI DAHA DÜŞÜK

KAMU bankaları, kredi kanallarını açarken, takip oranında da sektörden daha iyi bir performans sergiledi. Mart sonunda sektörün takipteki kredi oranı yüzde 4.96 olarak gerçekleşirken, kamu bankalarında bu oran yüzde 3.78 oldu. Takipteki kredi oranı yerli özel bankalarda yüzde 6.10, yabancılarda ise yüzde 6.78 oldu.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Sabah
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